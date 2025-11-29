Calcio, Prima Categoria B. Sabato ad alto tasso di savonesità, in campo Veloce, Speranza e Virtus

Sarò un sabato al 100% in salsa savonese quello dedicato al girone B di Prima Categoria.
Tutte e tre le squadre della nostra provincia saranno in campo nel pomeriggio, all’interno del programma degli anticipi in terra genovese.
Ad aprire le danza sarà la Virtus Don Bosco in casa della Rabona Via dell’Acciaio, poi toccherà a Veloce e Speranza affrontare il proprio turno esterno.
Per i granata appuntamento al Pertini contro il Multedo mentre lo Speranza sarà ospite della Bolzanetese.
A completare il programma odierno Voltri - Rossiglionese e Audace Campomorone - Scarbo & Cogo.