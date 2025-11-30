Calcio, Promozione. Savona da dentro o fuori con la Praese, programma denso negli stadi della nostra provincia

Ultima domenica di Novembre in campo per le squadre di Promozione e buona parte dei riflettori sarà puntata su Praese - Savona.
Un' "arma a doppio taglio" per gli Striscioni il cui esito lo si conoscerà solo al termine della gara. Una vittoria rilancerebbe i biancoblu nella rincorsa al primato, mentre un risultato negativo potrebbe compromettere forse in maniera irrimediabile le chances di promozione diretta.
Chi continua a guardare in alto è l'Albissole, chiamata al confronto diretto con l'altra grande sorpresa del girone di andata: il Ca de Rissi.
Doppio confronto interno alla nostra provincia, importante per la zona medio - bassa, al Merlo e al Borel, con Finale - Baia Alassio e Ceriale - Bragno.
Turno interno anche per Legino e Pontelungo. Gli ingauni anticiperanno alle 14:30 contro il Masone, il Little Club,