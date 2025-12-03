Calcio, Prima Categoria A. Serata di recuperi tra ponente e Val Bormida, domani il posticipo Dego - Albingaunia

Con Dego - Albingaunia posticipata a domani saranno cinque i recuperi ad animare la serata nel girone A di Prima Categoria.

Protagonisti la Val Bormida e il territorio imperiese.

Nell'entroterra savonese spazio ad Altarese - Bordighera Sant'Ampelio, con i giallorossi rinforzati dall'ingaggio di Romano e Cengio - Cisano (anche i biancoblu potrebbero presto annunciare nuovi colpi).

Borghetto e Quiliano & Vallegga saranno ospiti di Golfodianese e Virtus Sanremese.

Aria di derby invece ad Ospedaletti (unica gare delle 20:30, le altre si disputeranno alle 20:00), con il match tra gli orange e il Ventimiglia.