Calcio | 03 dicembre 2025, 13:51

Calcio, Prima Categoria A. Serata di recuperi tra ponente e Val Bormida, domani il posticipo Dego - Albingaunia

Con Dego - Albingaunia posticipata a domani  saranno cinque i recuperi ad animare la serata nel girone A di Prima Categoria.

Protagonisti la Val Bormida e il territorio imperiese.
Nell'entroterra savonese spazio ad Altarese - Bordighera Sant'Ampelio, con i giallorossi rinforzati dall'ingaggio di Romano e Cengio - Cisano (anche i biancoblu potrebbero presto annunciare nuovi colpi).
Borghetto e Quiliano & Vallegga saranno ospiti di Golfodianese e Virtus Sanremese.
Aria di derby invece ad Ospedaletti (unica gare delle 20:30, le altre si disputeranno alle 20:00), con il match tra gli orange e il Ventimiglia.

Redazione

