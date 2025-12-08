Danza. Accademia di Savona in festa, Lara Strassera entra alla Scala di Milano

Nota istituzione e fiore all’occhiello di Savona, l’Accademia dello Spettacolo fondata 53 anni orsono dalla direttrice artistica Joelle Heidl con la nota maestra Marika Besobrasova, si identifica come un luogo eccezionale sia a livello formativo che artistico.

Un catalizzatore culturale che nel tempo ha portato a Savona grandi artisti internazionali così come ha dato ai giovani savonesi possibilità uniche.

Negli anni sono stati formati a livello professionale ed amatoriale più di 1000 giovani, una cinquantina dei quali hanno potuto giungere al professionismo e lavorare a livello internazionale negli spettacoli dell’etoile internazionale Lorena Baricalla, che cura la supervisione artistica.

Artista eclettica e visionaria che negli anni si è affermata come etoile, coreografa, cantante ed attrice nonché produttrice, ha creato ed interpretato spettacoli in tutto il mondo con famosi artisti ed ha sempre devoluto alla città paterna, Savona, la sua opera artistica.

Pertanto ora, la diciannovenne Lara Strassera che si è diplomata Ballerina presso l’Accademia di Savona nel Programma di Formazione Professionale della “Methode Russe de Montecarlo”, è stata mandata dall’etoile alla Scala di Milano dal Direttore Frederic Olivieri, che è stato suo partner ai Balletti di Montecarlo.

Grazie al suo serio lavoro e qualità̀ Lara Strassera è stata presa nel vivaio professionale a numero chiuso della Scala di Milano.

Solo chi esce da riconosciute Accademie come l’Accademia dello Spettacolo di Savona, può̀ accedervi.

Un grande successo per Lara che da novembre ha iniziato il suo percorso alla Scala di Milano!

Un modello positivo e stimolante per i giovani savonesi che si dedicano con passione ad un’attività professionale.



Inoltre, proprio questo week-end, tutte le giovani ballerine dell’Accademia sono partite a Monte-Carlo per danzare uno Spettacolo Natalizio presso la Fondazione Hector Otto per il quale hanno ricevuto moltissimi complimenti ed applausi.

Un tour eccezionale nel quale erano accompagnate da famiglie ed amici.

Per loro l’etoile Lorena Baricalla ha fatto aprire le porte dell’Opera di Monte-Carlo per una visita privata ed esclusiva. Un’esperienza indimenticabile per tutte le giovani ballerine che hanno potuto visitare il famoso teatro, noto fin dai tempi dei Balletti Russi di Diaghilev, dove Lorena Baricalla è stata protagonista di molti primi ruoli e dove grandi ballerini, cantanti lirici e musicisti si sono esibiti. Un’esperienza nel mondo internazionale dell’arte e della cultura che ha trasmesso loro grandi emozioni.

Certamente per la città di Savona beneficiare della presenza di un’etoile è un fatto di prestigio.

Proprio un mese fa l’Amministrazione Comunale ha voluto conferire a Lorena Baricalla il riconoscimento di “Testimonial della Città di Savona nel mondo”.

Questo le è stato consegnato presso la Sala Rossa del Comune di Savona dagli Assessori Dott Rossello e Dott.ssa Negro.

Ciò dopo che lo scorso luglio, Lorena Baricalla è stata insignita del prestigioso premio Who is Who International Award ad Atene.





L’Accademia sempre al centro di nuove iniziative cura attualmente “Una mattina in Accademia” con il Patrocinio della Regione Liguria, EVENTO UFFICIALE 2025 della LIGURIA REGIONE EUROPEA DELLO SPORT. Un progetto di divulgazione con Borse di Studio in collaborazione con gli Istituti Scolastici di Savona per far conoscere la Danza ai giovani dai 4 ai 18 anni.

Inoltre a novembre un gruppo di giovani ballerine dalla Sardegna sono venute in Accademia di Savona per uno Stage Full Immersion della “Méthode Russe de Monte-Carlo” con l’etoile Lorena Baricalla. Un’esperienza artistica e sociale che ha arricchito le giovani savonesi.

La cittadinanza è invitata ora allo Spettacolo di Natale il sabato 13 dicembre ore 18 presso il Palazzetto di Quiliano con ingresso libero e gratuito.

Un’occasione unica per conoscerne la realtà nella magia delle Feste Natalizie.



