Calciomercato. Colpo in serata per il Millesimo, Matteo Piccardo in giallorosso dopo l'esperienza in Lega Pro

La nota del club valbormidese:
Nuovo acquisto in casa giallorossa!
Benvenuto a Matteo Piccardo!
Matteo è un esterno di grande qualità, classe 2000, che è cresciuto nel settore giovanile del Genoa fino ad ottenere un contratto da professionista in prima squadra per poi trasferirsi per due stagioni alla Pergolettese in Lega Pro.
Vanta numerose presenze in nazionale dalla Under 16 alla Under 19.
Ringraziamo Emanuel Del Favero per la buona riuscita dell’operazione.
Raggiunge qui a Millesimo il fratello Samuele.
La famiglia giallorossa ha una nuova freccia!