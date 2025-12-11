 / Calcio

Calcio | 11 dicembre 2025, 19:29

Calciomercato. Ecco Youri Vittori, è arrivata l'ufficialità del ritorno al Finale

Calciomercato. Ecco Youri Vittori, è arrivata l'ufficialità del ritorno al Finale

Poco più di una settimana fa vi avevamo anticipato la possibilità del ritorno di Vittori al Finale.

Oggi, a otto giorni di distanza è arrivata la fumata bianca.
 

Ecco l'annuncio:

L'F.B.C. Finale è felice di poter dare il bentornato a Youri Vittori!

Il classe '97 ha fatto la storia della nostra Società, facendo parte della gloriosa cavalcata che ha riportato i giallorossoblu a disputare la Serie D. Anche nella categoria conquistata ha rappresentato i nostri colori, poi il passaggio al Pro Savona nella stagione 21/22.

Dopo un periodo di stop, il rientro in attività con il Millesimo, squadra con cui ha disputato il campionato di Promozione e la prima parte dell'Eccellenza di quest'anno.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium