Calciomercato. Ecco Youri Vittori, è arrivata l'ufficialità del ritorno al Finale

Poco più di una settimana fa vi avevamo anticipato la possibilità del ritorno di Vittori al Finale.

Oggi, a otto giorni di distanza è arrivata la fumata bianca.



Ecco l'annuncio:

L'F.B.C. Finale è felice di poter dare il bentornato a Youri Vittori!

Il classe '97 ha fatto la storia della nostra Società, facendo parte della gloriosa cavalcata che ha riportato i giallorossoblu a disputare la Serie D. Anche nella categoria conquistata ha rappresentato i nostri colori, poi il passaggio al Pro Savona nella stagione 21/22.

Dopo un periodo di stop, il rientro in attività con il Millesimo, squadra con cui ha disputato il campionato di Promozione e la prima parte dell'Eccellenza di quest'anno.