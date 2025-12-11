Giudice Sportivo, Prima Categoria. Gli squalificati e i diffidati nei quattro gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 3/12/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 3/12/2025 ALTARESE 1929 - BORDIGHERA SANT AMPELIO
Il G.S.
• Visto il referto arbitrale della gara in questione da quale emergeva che la gara veniva interrotta al 20' pt per sopraggiunta impraticabilità del campo dovuta alle abbonanti piogge;
38/31
• Rilevato che la sospensione avveniva a giuoco in svolgimento, durante un'azione d'attacco della soc. Altarese 1929 a circa 5 metri al di fuori dell'area di rigore avversaria sul settore di centro-sinistra;
P.Q.M.
Dispone:
• la ripresa della gara dal minuto sopra indicato e con il risultato di 2 - 0 in favore della società ospitante.
Firmato
Il Giudice Sportivo
Avv. Filippo Marcenaro
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 BORGHETTO 1968
Per la condotta dei propri sostenitori i quali nei minuti della gara rivolgevano al ddg espressioni gravemente ingiuriose e per la condotta di un proprio dirigente non inserito in distinta il quale a fine gara entrava nello spogliatoio del ddg per rivolgere alcune espressioni ingiuriose ed irriguardose.
Euro 100,00 GOLFO DIANESE 1923 – DIFFIDA
Per aver permesso a una persona non presente in distinta di accedere alla zona degli spogliatoi.
Euro 50,00 BORDIGHERA SANT AMPELIO
Per aver provocato l'inizio della gara con 20' di ritardo.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
REALE ALESSIO (BORGHETTO 1968)
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PORCELLA ROSSANO (CISANO)
AMMONIZIONE (II INFR)
PERRONE EDMONDO (BORGHETTO 1968)
MORBELLI ALESSANDRO (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (I INFR)
MOLINARO GIANLUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)
PRUNECCHI MARCO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FRUZZETTI GIANMARCO (BORGHETTO 1968)
RIMASSA ANDREA (BORGHETTO 1968)
LATTANZI PIETRO (LERICI F.C.)
MORCHIO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
SADIKU LEON (QUILIANO&VALLEGGIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)
GJONAJ ENDI (LERICI F.C.)
SEGHI LORENZO (LERICI F.C.)
ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)
BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
BEGGIATO PIETRO (BOLANESE)
VIGNAROLI MATTEO (CISANO)
DE MARTINI ALESSANDRO (F.C.LAVAGNA 2.0)
RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)
ZITO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)
CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)
MARCHELLI DIEGO (ROSSIGLIONESE)
SARPA EMANUELE (ROSSIGLIONESE)
FAVARA DAVIDE (VELOCE 1910)
CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)
MARTELLI MATTEO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
TADDEI MAX (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)
CAPUTO DIEGO (CISANO)
MUSTONE MANUEL (IRON FOX AMEGLIESE)
FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
FORNARI ALBERTO (BORGHETTO 1968)
REALE MATTIA (CENGIO)
MANTERO ANDREA (CISANO)
QUARTIERI TOMMASO (CISANO)
BARCIO SAMUELE (LERICI F.C.)
GUARCO SIMONE (VELOCE 1910)
GARE DEL 6/12/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 VALSECCA SPORT & FUN
Per aver permesso ad un soggetto non presente in distinta di accedere alla zona degli spogliatoi il quale rivolgeva al ddg alcune espressioni irriguardose e per la condotta di alcuni tesserati non individuati i quali a fine gara rivolgevano al ddg alcune espressioni minacciose e ingiuriose.
Euro 50,00 TORRIGLIA 1977
Per la mancanza del tabellone numerico per le sostituzioni.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
GIACOBBE LUCA (AUDACE CAMPOMORONE)
CALCINA LUCA (BRU.BORG.LUX)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 8/1/2026
BERTAGNI IVAN (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
ODESCALCHI ANTONINO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SCHIAPPACASSE FRANCO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
AMMONIZIONE (I INFR)
PAGANO DANILO (CELLA 1956)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
LAMBIASE EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)
Al 27 st, a gioco fermo, alla notifica dell'espulsione per doppia ammonizione spingeva con una mano sul petto il ddg facendolo indietreggiare, senza alcuna conseguenza lesiva. Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PROFUMO ALESSIO (CELLA 1956)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
REALE MATTIA (CENGIO)
RIILLO STEFANO (FORZA E CORAGGIO)
TESTONI MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
CODDA PAOLO (PANCHINA)
ALBANESE GABRIELE (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GUALANDRI SIMONE (BORGORATTI)
GUZZO FRANCESCO (BORGORATTI)
RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)
POLANI MANUEL (BRU.BORG.LUX)
BANCHIERI EDOARDO (CAMPESE F.B.C.)
PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)
CROCE SAMUELE (CENGIO)
CAGNO CHRISTIAN (DINAMO SANTIAGO)
AMALFITANO MATTIA (FORZA E CORAGGIO)
BONDI EMANUELE (FORZA E CORAGGIO)
HAXHIJA NEXHIP (G.S. GRANAROLO)
ALPHA GALLO OUMAR (RABONA VIA DELLACCIAIO)
PULINA MATTEO (VALSECCA SPORT & FUN)
MARTELLI MATTEO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
STRUVALDI ROBERTO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SCORZA MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
AMMONIZIONE (III INFR)
ROMEI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)
SAID ALI SALEM ELS AHMED (CASARZA LIGURE)
GILLARDO RODERIC (CENGIO)
RECI KRISTJAN (DINAMO SANTIAGO)
ZAMANA FILIPPO (G.S. GRANAROLO)
FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
PARODI MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)
GHIRLANDA FRANCESCO (PANCHINA)
SPADONI EDOARDO (PANCHINA)
OMBRINA LORENZO (PRIARUGGIA G.MORA)
GARAVENTA MATTIA RENATO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MOSCHILLO MARCO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
CANESSA DAVIDE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
BRANCA RENATO (TORRIGLIA 1977)
OTTOLINI FEDERICO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (II INFR)
BERTELLI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
PARODI FRANCESCO (BARGAGLI SAN SIRO)
PORCU DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)
CRISTIANI EMANUELE (BORGORATTI)
CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)
CEPARANO MARCO (DINAMO SANTIAGO)
MORENO ORTEGA ALEX J. (DINAMO SANTIAGO)
PESARE FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)
AMOAKO ERIC (G.S. GRANAROLO)
SOTTIMANO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
VALIETTI ALBERTO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
BARBARO LORENZO (OLD BOYS RENSEN)
ALBERTONI LUCA (OLIMPIC 1971)
CATALDO SIMONE (PRIARUGGIA G.MORA)
TALLARICO ALESSIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
SESTA MATTIA (TORRIGLIA 1977)
PESTARINO STEFANO (VALSECCA SPORT & FUN)
DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
VACCHINO LEONARDO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
BURDISSO SIMONE (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
SCHILLACI MATTIA (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
ESPOSTO PIETRO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
PAFFUMI NICOLO (ATLETICO QUARTO)
NOVELLI NICOLO (BARGAGLI SAN SIRO)
CODEGLIA SAMUELE (BRU.BORG.LUX)
DONDERO COSIMO (COGORNESE)
COSTA EDOARDO (OLD BOYS RENSEN)
CECON GIACOMO (OLIMPIC 1971)
SACCO ANDREA (OLIMPIC 1971)
MARCONE ELIA (PANCHINA)
MASSA GIACOMO (PANCHINA)
TRAVO KAROL (ROSSIGLIONESE)
GERMI FILIPPO MARIO (VALSECCA SPORT & FUN)
DRONTI FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
GARE DEL 7/12/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00 RIOMAIOR 1965
Per la condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano con il megafono al ddg per l'intera partita alcune espressioni irriguardose.
Euro 150,00 RICCO LE RONDINI
Per la condotta dei propri sostenitori i quali a fine gara rivolgevano al ddg alcune espressioni minacciose.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/12/2025
ARENA GIOSUE (CADIMARE CALCIO)
CIUFFARDI DENNIS (RICCO LE RONDINI)
AMMONIZIONE (I INFR)
GIROTTI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
ALLENATORI
SQUALIFICA – 1 gara
AVELLANO ANDREA (PSM RAPALLO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DI FEDE ALESSIO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (II INFR)
GRIPPINO ANDREA (CADIMARE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)
MARZANO MASSIMILIANO (VIRTUS DON BOSCO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BEGGIATO PIETRO (BOLANESE) – Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE) – Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
BELLANDO ANDREA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
SCALI ANDREA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
HAMATI ARTUR (CISANO)
LATTANZI PIETRO (LERICI F.C.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DELFINO LUCA (ANDORA 1966)
GERVASI ALESSIO (BOLANESE)
MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)
ELBOUABDELLAOUI MOHAMMED (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
VIGNAROLI MATTEO (CISANO)
CAMPICIANO EDOARDO (POLIS. PIEVE LIGURE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
TERMINELLO ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)
NEGRO LORENZO (DEGO CALCIO)
SCHIEVENIN FABRIZIO (GOLFO DIANESE 1923)
SHQYPI LORENC (LERICI F.C.)
SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
MOLINARI GIOVANNI (SPERANZA 1912 F.C.)
FUMANTI MATTEO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MANCA FLAVIO (BOLZANETESE VIRTUS)
MATALONI DAVIDE (BOLZANETESE VIRTUS)
MOZZACHIODI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)
MACALUSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
PLEBANI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)
ZITO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)
CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)
COLDANI GABRIELE (PSM RAPALLO)
ANDREAZZA FILIPPO (QUILIANO&VALLEGGIA)
CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)
MECHERINI ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
CONDORELLI NICOLO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
GATTI GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
ROLANDELLI DIEGO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
SALIS ALESSIO (VELOCE 1910)
RICCI ANDREA (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (VI INFR)
GRECO DAVIDE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
RIMASSA ANDREA (BORGHETTO 1968)
LAROSA PAOLO (MULTEDO 1930)
CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO)
SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
BIFFI ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
AGATE ANDREA (ALTARESE 1929)
CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)
OLIVERI EMANUELE (CAMPOROSSO)
SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)
CHIAPPINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)
PRUDENTE GIACOMO (CISANO)
BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)
BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)
DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)
GAVASSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
PELLEGRINO GILBERTO (ONEGLIA CALCIO)
PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
SCOTTO STEFANO (PEGLIESE)
DE PAOLIS TOMMASO (POLIS. PIEVE LIGURE)
MACELLONI EDOARDO (PSM RAPALLO)
BILONI ELIA (RIOMAIOR 1965)
CATTANI VALERIO (RIOMAIOR 1965)
GIGLIO MICHAEL (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
GIGLIO MICHELANGELO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
GIORDANO UMBERTO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
SPINELLI GIULIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
PIZZOLATO SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
BARONI FILIPPO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
CAROCCI LORENZO (SPERANZA 1912 F.C.)
BO PAOLO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
MARCHI MATTEO (VELOCE 1910)
ZECCA DANIELE (VIRTUS DON BOSCO)
ROMANI SERGIO (VOLTRI 87)
ZARRO ANTONIO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (II INFR)
DELFINO TOMMASO (ALTARESE 1929)
GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE 1929)
DE BONI LEONARDO PAOLO (ANDORA 1966)
OLCESE ALBERTO (BOLZANETESE VIRTUS)
ALLISIARDI FABIO (BORGHETTO 1968)
DALHOUMI BASSEM (CADIMARE CALCIO)
MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)
TINKIANO FELIX (GOLFO DIANESE 1923)
LAZZONI FEDERICO (LERICI F.C.)
PATERNO DAVIDE (LERICI F.C.)
CHIRIVINO IVAN (MULTEDO 1930)
ASCOLI MATTEO (RICCO LE RONDINI)
BARBIERI FILIPPO (RICCO LE RONDINI)
BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)
PALMA FABRIZIO (RICCO LE RONDINI)
VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
OUCIF SOFIANE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
BERRUTI DANIEL (SPERANZA 1912 F.C.)
BARBIERI FILIPPO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
ESPOSITO CLAUDIO (VELOCE 1910)
VALLONE FEDERICO (VELOCE 1910)
LOPS SIMONE (VOLTRI 87)
OTTONELLO DANILO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (I INFR)
BUTTU GABRIELE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
MOLINA BORJA EDWARD A. (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
BIAGIONI LUCA (BOLANESE)
DEIDDA MATTEO (BOLANESE)
GAROFALO MATTIA (CISANO)
FOLCO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)
THIAM SOULEYE COREA (POLIS. PIEVE LIGURE)
ORSINI LUCA (PSM RAPALLO)
GRECO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
MATA KRISILDI (QUILIANO&VALLEGGIA)
OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)
GASPARINI LUCA (RIOMAIOR 1965)
GALASSI ANDREA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
BATTAGLIA MARCO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
VALLARINO CRISTIAN (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
FANELLI ALBERTO (SPERANZA 1912 F.C.)