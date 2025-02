Calcio, Prima Categoria. Domenica da punti pesanti nel girone A

Sta per iniziare un’altra domenica tutta da seguire nel girone A di Prima Categoria.

Il successo del Cengio ha sparigliato ulteriormente le carte in zona playoff, con le dirette concorrenti chiamate a rispondere ai granata.

Giornata da prima della classe per la Baia Alassio Auxilium, attesa a Sanremo dalla Virtus. Per Camporosso e Golfodianese, invece, doppio confronto con le savonesi, nelle sfide contro Vadino e Borghetto. Turno ai box invece per l’Ospedaletti, dopo il ritiro dal torneo del Borgio Verezzi.

A chiudere il quadro delle partite delle 15:00 ecco Andora - Dego, mentre San Filippo Neri Yepp Albenga - Oneglia sarà il posticipo delle 18:00.