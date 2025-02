Calcio, Promozione. Due lampi e poco più, Finale e Legino impattano 1-1

FINALE-LEGINO 1-1 (57' G. Brollo - 52' Mata)

45'+4' finisce qui senza vinti né vincitori, Finale e Legino si spartiscono la posta in palio.

45'+3' replica il Legino, ma nessuno degli avanti verdeblu riesce a deviare in rete il traversone dalla sinistra.

45'+2' clamorosa l'occasione sciupata da Bertozzi che da un passo manda alto di testa.

45' ancora 4' di recupero in un finale di partita che si sta sempre più scaldando.

44' chance per il Finale, Cafarotti scatta sul filo del fuorigioco ma al momento di calciare si allunga troppo il pallone e colpisce fuori.

43' Tobia ferma la ripartenza del Finale, ammonito il giocatore del Legino.

41' scontro duro in mezzo al campo, ammonito Moscatelli. La panchina del Finale manda dentro Bertozzi per Belvedere.

40' ancora Pittalis protagonista, stavolta viene ammonito per un fallo.

36' subito un'occasione per Pittalis che tenta la deviazione sottoporta alla punizione di Capannelli dal limite corto dell'area, palla fuori.

35' cambia il Legino con Pittalis per Castiglione.

29' altro cartellino giallo destinato al neo entrato Vezzolla.

28' cambia anche il Finale con Cafarotti per Gabriele Brollo.

26' tentativo di Rapetti che termina alto. Doppio cambio per il Legino: dentro Tobia e Vezzolla, vanno fuori Revello e Donna.

20' Ammonito su azione d'angolo V. Brollo che ora lascia il campo per fare spazio a Taku nel Finale.

12' PAREGGIA SUBITO IL FINALE! Gran tiro improvviso dalla distanza di Gabriele Brollo, Pastorino sorpreso dalla traiettoria e palla in rete.

7' PASSA AVANTI IL LEGINO! Ripartenza di Crocilla che penetra a destra, filtrante per Rapetti il cui diagonale è respinto corto da Scalvini, diventando assist per Mata che deve solo depositare in rete.

1' nessuna modifica per i due tecnici all'intervallo, il Finale aveva dovuto sostituire Risso con Trevisano.

SECONDO TEMPO

45'+4' finisce qui la prima frazione con un'ultima chance da angolo per i padroni di casa che termina fuori.

45' pareggia il conto degli ammoniti Palumbo nel Finale. Si entra nel recupero che sarà di 2'.

44' brivido per la porta del Legino! Bravissimo Pastorino in una doppia occasione del Finale, sulla seconda di testa di Gabriele Brollo i giallorossi chiedono la convalida della rete.

41' problemi per Risso tra le fila del Finale: il numero dieci giallorosso costretto a lasciare il campo. C'è il cambio: dentro Trevisano

36' primo cartellino giallo del match, l'arbitro lo sventola ai danni di Castiglione.

33' spinge ora il Finale, ma Cappannelli sul colpo di testa Giguet dopo l'angolo di Genta salva sulla linea.

25' si fa sentire l'importanza della posta in palio ma è altrettanto chiaro osservando la partita il momento delle due squadre e le tante assenze.

19' occasionissima per il Legino sugli sviluppi di una rimessa laterale, sulla conclusione di Rapetti provvidenziale la deviazione di un difensore giallorosso.

12' bella palla tagliata verso il cuore dell'area di Belvedere, libera in angolo Revello.

7' partita finora molto equilibrata, leggermente più convinta la squadra di mister Tobia per ora in fase propositiva.

2' primo tentativo in diagonale per Moscatelli del Legino, para Scalvini.

1' squadre con le classiche divise giallorosse e verdeblu, si comincia.

PRIMO TEMPO



Queste le formazioni al fischio d'inizio dell'arbitro, il signor Marchetti di Chiavari.

FINALE: Scalvini; Shpuza, V. Brollo, Genta, Giguet, Arzarello, Dagnino, Belvedere, G. Brollo, Risso, Palumbo.

A disposizione: Acojocaritei; Marangi, Taku, Bertozzi, Ballone, Scalia, Ramadhi, Cafarotti, Trevisano.

Allenatore: M. De Lucis - L. Scalia

LEGINO: Pastorino; Crocilla, Moscatelli, Cappannelli, Sadiku, Angeli, Revello, Donna, Rapetti, Castiglione, Mata.

A disposizione: Santelia; Garzoglio, Casu, Tobia, Vezzolla, Di Donato, Pittalis, Albani, Semperboni.

Allenatore: F. Tobia

Novanta minuti a caccia di punti per mettere in moto una risalita dalle zone che scottano della classifica, ma anche di una dose di autostima spesso figlia delle prestazioni ma soprattutto dei risultati necessaria per rendere questo percorso vincente.

Si può riassumere così, con un unico obbiettivo, la sfida tra Finale e Legino, le savonesi in maggior difficoltà in questo momento nel campionato di Promozione: per i padroni di casa tre sconfitte consecutive di cui due in scontri diretti, per i verdeblu di mister Tobia ancora tante assenze in un periodo dove sono gli infortuni a dettare la formazione al tecnico.