Calcio. Serie D, l'Imperia spaventa il Celle Varazze, ma Balan e G. Insolito evitano il ko, all'Olmo-Ferro finisce 2-2

CELLE VARAZZE - IMPERIA 2-2 (24' Balan, 86' G. Insolito - 3' Diallo, 5' Boccia)

FINISCE QUI! IL CELLE VARAZZE RIMONTA L'IMPERIA E CHIUDE IL 2025 PAREGGIANDO 2-2 CONTRO LA SQUADRA DI RIOLFO. Nerazzurri subito in gol con Diallo e Boccia nei primissimi minuti, Balan e G. Insolito firmano la rimonta delle Civette che archiviano con 18 punti il girone d'andata

95' Riolfo si gioca ancora la carta Spezzano, esce Diallo

93' pallone velenosissimo sul secondo palo, dove si scontrano fortuitamente il portiere Marcone e un giocatore nerazzurro, intervengono i sanitari per verificare le condizioni dei due giocatori

92' punizione per l'Imperia da quasi trenta metri, probabile che il centrocampista nerazzurro opti per il tiro diretto in porta

90' quattro minuti di recupero

86' G. INSOLITO! IL PAREGGIO DEL CELLE VARAZZE! Destro vincente dell'ex Pietra sugli sviluppi di un corner battuto da Capra, è di nuovo in parità il risultato all'Olmo-Ferro, sarà un finale incandescente

84' Imperia a un passo dal tris: ennesimo recupero di Costantini che serve Diallo, ma il suo diagonale viene deviato di piede da Marcone, nitida chance per chiuderla a favore degli uomini di Riolfo

83' si prepara Giolfo nel Celle Varazze, lascia il campo Balan

79' colpo di testa di Scarfò da buona posizione dopo il destro schiacciato di Righetti, comoda la parata di A. Rossi, ma è un Celle Varazze che sta alzando i giri per l'assalto finale

77' Diallo in pressione estrema su Marcone, che riesce a rinviare appena in tempo prima dell'arrivo dell'attaccante nerazzurro

76' primo cambio per Riolfo, Casagrande rileva L. Insolito

75' lo stesso Capra si incarica della battuta della punizione, traiettoria perfetta destinata all'incrocio, ma il colpo di reni di A. Rossi alza in angolo, mani tra i capelli per l'ex Vado

74' ammonito Simonetti, fallo tattico su Capra lanciato verso l'area avversaria

73' squadre letteralmente spaccate in due, doppia contro ripartenza sciupata da entrambe le squadre, la stanchezza inizia a farsi sentire

70' Pisano si gioca la carta Righetti, esce Szerdi, che ha faticato nel ruolo di prima punta

67' si accende subito Limongelli a destra, cross basso che attraversa l'area di rigore prima di raggiungere G. Insolito, conclusione a giro che non si abbassa a dovere sorvolando la traversa

65' Boccia in pressione forte su Capra, assist per Diallo che calcia solo di potenza spedendo sopra la traversa

63' Limongelli per Bortoletti, aumenta il peso offensivo il Celle Varazze, poco incisivo in questa ripresa

60' Galliani svirgola col sinistro da buona posizione, è un'Imperia comunque propositiva che sta evitando le barricate a protezione del vantaggio

59' Ciancio rileva De Benedetti, primo cambio ordinato da Pisano

53' restano a terra dopo uno scontro all'altezza del primo palo Marcone e Diallo, entrambi sembrano comunque in grado di proseguire

52' l'educatissimo destro di Costantini libera L. Insolito davanti alla porta di Marcone, che con i pugni respinge il colpo di testa centrale del numero nove imperiese

50' spunto di L. Insolito che viene sbilanciato in area al momento del tiro, Aprile della sezione di Caserta lascia correre, nessuna protesta da parte del fantasista nerazzurro

46' si ricomincia senza sostituzioni

SECONDO TEMPO

45'+2' il colpo di testa di Balan direttamente sul fondo chiude il primo tempo all'Olmo-Ferro: conduce l'Imperia per 2-1, decidono al momento le reti in avvio di Diallo e Boccia, prima del gol di Balan per le Civette

44' Costantini soffia palla a Capra e calcia di potenza dal limite, bravo Marcone in tuffo a mettere in corner

37' ammonito Di Giosia, intervento duro e in ritardo su Balan

34' ci prova al volo Capra dal limite dei sedici metri, pallone che si spegne a lato

30' è un Celle Varazze che difensivamente sta trasmettendo una sensazione di evidente fragilità, prova ad approffitarne l'Imperia dopo essersi abbassata troppo negli ultimi quindici minuti

29' colpo di tacco di Diallo a liberare Guida che si era sganciato in avanti, diagonale ribattuto in scivolata da Padovan

26' risponde l'Imperia con il destro dai venticinque metri di L. Insolito, tentativo potente che si spegne di pochi centimetri sopra la traversa di Marcone

24' BALAN! DIMEZZANO LO SVANTAGGIO I BIANCOBLU! Corner battuto da Szerdi e piattone vincente di Balan che infila A. Rossi, è 1-2 il nuovo parziale

23' spinge la squadra di Pisano, che vuole riaprirla in fretta, quarto angolo a favore

17' la sassata dal limite di G. Insolito costringe A. Rossi alla deviazione sopra la traversa, prima conclusione pericolosa da parte delle Civette

14' Bortoletti dalla distanza mastica il destro, nessun pericolo per la porta di A. Rossi

13' Bresciani se ne va a sinistra con fin troppa facilità, pallone basso in area dove L. Insolito non riesce a impattare bene la sfera

12' prova a reagire la formazione di Pisano, sotto di due reti in appena cinque minuti di partita. Situazione ideale per l'Imperia, che punta a colpire in ripartenza

8' partenza shock per un Celle Varazze che deve fare i conti con le pesanti assenze di Mitu, Stanga, Ciancio, Donaggio e Akkari. Pisano si affida a Szerdi come punto di riferimento avanzato, alle sue spalle Gnecchi, Capra e Insolito

5' BOCCIA! IL RADDOPPIO DELL'IMPERIA! Clamoroso alla Natta! Avvio sprint della squadra di Riolfo, che approfitta di un'altra incertezza dell'estremo difensore di casa per portarsi sul 2-0 con il colpo di testa del proprio numero sette, da rivedere però l'intervento del portiere biancoblu e il posizionamento della linea difensiva

3' IMPERIA SUBITO IN VANTAGGIO! Angolo battuto da Costantini e colpo di testa vincente di Diallo, Marcone devia con la punta dei guantoni senza però riuscire a levare il pallone dalla porta, 0-1 all'Olmo-Ferro

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Marcone, Scarfò, De Benedetti, Padovan, Melani; Bortoletti, Balan; Gnecchi, Capra, G. Insolito; Szerdi. A disposizione : Zerbino, Busicchia, Calcagno, Righetti, Giolfo, Ciancio, Limongelli, Firman. Allenatore : Pisano

IMPERIA: A. Rossi; Lopez, Guida, Galliani; Di Giosia, Boccia, Costantini, Simonetti, Bresciani; L. Insolito, Diallo. A disposizione : Giroletti, Spezzano, Gemetto, Freccero, Sangare, Bah, Massa, Casagrande, S. Rossi. Allenatore : Riolfo

Arbitro: Aprile di Caserta