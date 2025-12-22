Calcio, Pietra Ligure. Sogno segna e Balducci conserva, la vittoria sul Bogliasco vale il secondo posto in solitaria

E' arrivato un successo pesante in ottica classifica per il Pietra Ligure, bravo a passare di misura sul campo del Bogliasco, lanciando al contempo un segnale chiaro alla capolista Millesimo in vista della scontro diretto post sosta natalizia. Il match in terra genovese è stato deciso dal rigore di Sogno a inizio ripresa, ma a blindare i tre punti è stata soprattutto la grande prestazione dell'ex di giornata, il portiere Balducci.

La sfida si accende subito: dopo soli due minuti gli ospiti sfiorano il vantaggio con Dominici, fermato provvidenzialmente da Caruso. Il Bogliasco risponde al quarto d'ora con un'incornata di Marrale che però non inquadra lo specchio. Il primo tempo è caratterizzato anche dalle polemiche: al 28' i padroni di casa invocano l'espulsione di Gasco per un fallo da ultimo uomo su Marrale, ma il direttore di gara lascia proseguire. Poco prima del riposo, Balducci compie il primo miracolo di giornata opponendosi al tentativo di Consoli.

Il punteggio si sblocca al 50': Sogno ruba palla al limite dell'area, penetra nei sedici metri e viene steso da Scala. Dal dischetto si presenta lo stesso attaccante argentino che spiazza il portiere per lo 0-1. Il Pietra Ligure avrebbe l'occasione per il raddoppio poco dopo, ma la traversa nega la gioia del gol a Dominici.

Nel finale il Bogliasco produce il massimo sforzo alla ricerca del pareggio, ma si scontra contro il muro eretto da Balducci. L'estremo difensore ospite salva il risultato con due parate prodigiose: prima vola sul colpo di testa di Mura, poi si ripete d'istinto sulla conclusione ravvicinata di Marrale, sigillando una vittoria sofferta ma fondamentale.

BOGLIASCO - PIETRA LIGURE 0-1

MARCATORI: 50' Sogno (Rig.)

BOGLIASCO: Caruso S., Orlando, Fanchini, Scala, Serpe, Pomo, Consoli, Delpino, Mura, Marrale, Sciaccaluga G.

Allenatore: Palermo.



PIETRA LIGURE: Balducci, Gasco, Pili, Ravoncoli, Odasso, Leo, Delicato, Dominici, Faedo, Malagrida, Fatnassi.

Allenatore: Moraglia.



ARBITRO: Matteo Pastori di Busto Arsizio.