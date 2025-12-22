 / Calcio

Calciomercato. La San Francesco Loano allarga l'organico con Hamati e Pare

Le indiscrezioni si rincorrevano da giorni, ma l'annuncio è arrivato da parte di mister Brignoli subito dopo la partita di ieri pomeriggio persa salla San Francesco contro il Golfo Paradiso.

I rossoblu hanno portato a termine due operazioni in entrata con gli arrivi di Djibril Pare e Artur Hamati.

Pare difensore , classe 1999, ha già vestito in provincia di Savona le maglie di Savona e Finale, mentre Hamati andrà ad arricchire il parco offensivo dopo l'ottima scorsa stagione disputata con la Baia Alassio e la prima parte di campionato tra le fila del Cisano.

Redazione

