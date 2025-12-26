 / Calcio

Calcio | 26 dicembre 2025, 12:10

Calcio. Rivoluzione di Natale per la Sanremese, mister Fabio Fossati è stato esonerato

Lo annuncia la società sui profili social. C'è attesa per capire chi sarà il suo successore sulla panchina matuziana

Fabio Fossati non è più l'allenatore della Sanremese. Una notizia che arriva un po' come un fulmine a ciel sereno, nella giornata di Santo Stefano, per il mondo matuziano. 

A pesare nelle scelte, ancor di più dell'andamento della squadra sì altalenante, ma non così critico da portare a questa decisione, soprattutto se si pensa al calibro dell'allenatore e al contratto biennale che era stato ufficializzato pochi mesi fa, potrebbe essere stato il nuovo asset societario con l'ingresso di nuovi soci. Ora resta da attendere per capire a chi verranno affidate le chiavi della prima squadra biancazzurra.

Questo il comunicato della società:

La Sanremese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister Fabio Fossati ed il suo secondo Ilir Biturku.

La Società desidera ringraziarli per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrata alla guida dei colori biancoazzurri.

A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale.

Federico Bruzzese

