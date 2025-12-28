Vela. Prosegue la formazione per il Comitato I Zona, la via il corso per la gestione professionale delle regate

Il Comitato I Zona della Federazione Italiana Vela rilancia sulla formazione e apre le iscrizioni al secondo modulo del Corso di Management Sportivo, dedicato in modo specifico all’organizzazione e alla gestione delle regate. Un’iniziativa pensata per accompagnare i Circoli affiliati verso una stagione 2026 più strutturata, efficiente e competitiva.

Il percorso, sviluppato all’interno del progetto A.C.A.D.E.M.Y., affronta in maniera operativa tutti gli aspetti chiave dell’evento regata: dalla logistica a mare e a terra alla sicurezza, dalla gestione amministrativa ai rapporti con gli enti pubblici, fino alle attività di segreteria e al calcolo delle classifiche per derive e altura. L’obiettivo è fornire competenze concrete e immediatamente spendibili, fondamentali per elevare il livello qualitativo delle manifestazioni.

Le lezioni prenderanno il via il 20 gennaio 2026 e coinvolgeranno dirigenti e personale di segreteria dei Circoli. Il Presidente del Comitato I Zona FIV, Alessandro Pezzoli, ha evidenziato il valore strategico del corso in vista dell’intensa attività prevista per il 2026, ringraziando il gruppo dei docenti che hanno contribuito alla costruzione del modulo formativo.

Ampio spazio sarà riservato anche agli strumenti digitali e alle procedure ufficiali, con un focus dedicato alla redazione dei documenti di regata e all’utilizzo della piattaforma “Racing Rules of Sailing”, per una gestione sempre più professionale e allineata agli standard federali.

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 gennaio 2026. Il corso rappresenta un’opportunità concreta per i Circoli che intendono investire in organizzazione, competenza e qualità dell’offerta sportiva.

Per informazioni: Segreteria Comitato I Zona FIV – i-zona@federvela.it.