“Liguria nel Futuro”, ecco il progetto Fin Liguria dedicato ai giovani nuotatori liguri

La Fin – Comitato Regionale Ligure lancia “Liguria nel Futuro”, un progetto dedicato allo sviluppo tecnico dei giovani nuotatori della categoria Ragazzi, con l’obiettivo di costruire una base solida per il nuoto regionale dei prossimi anni.

L’iniziativa prevede tre raduni annuali: il primo è in programma l’11 gennaio 2026, il secondo nel mese di aprile, dopo i Criteria nazionali, e il terzo a giugno. Un percorso scandito da appuntamenti regolari, pensati per garantire continuità nel lavoro, valutazione costante e stimoli tecnici mirati.

Il progetto si inserisce nel solco delle linee guida nazionali indicate dal direttore tecnico delle Nazionali Cesare Butini e dal responsabile del settore giovanile Marco Menchinelli, che promuovono stage regionali come strumento di allenamento, monitoraggio e crescita progressiva degli atleti.

L’obiettivo è accompagnare i nuotatori verso la categoria Cadetti con una preparazione strutturata, aumentando nel tempo la presenza ligure ai Campionati Italiani Assoluti. Tra i punti qualificanti figurano l’individuazione di una gara-obiettivo per la categoria Ragazzi, con la possibilità di rappresentare la Liguria in selezione regionale, e l’inserimento della categoria Junior 1 femminile.

Responsabile organizzativo del progetto è Paolo Palazzo, componente della Commissione Tecnica Fin Liguria, affiancato dai responsabili tecnici Simone Menoni e Davide Ambrosi.