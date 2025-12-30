Calcio giovanile, Winter Cup. I primi sorrisi sono per Borghetto e Pietra Ligure

Alassio ospita in questi giorni, come da tradizione, la 21^ edizione della Winter Cup, organizzata dalla Baia Alassio allo stadio Ferrando.

Le prime squadre a iscrivere il loro nome al Trofeo Città di Alassio sono state Borghetto e Pietra Ligure. Nella rassegna dedicata ai Primi Calci 2018, il Borghetto ha dominato con quattro vittorie in altrettante partite, superando Merlino 8 Marzo, Ceriale, Villanovese e Baia Alassio.

Nella categoria Primi Calci 2017, invece, a primeggiare è stato il Pietra Ligure, che ha vinto tutte le gare del girone. Decisiva è stata la vittoria dei biancazzurri sui genovesi della Polis, arrivati secondi con cinque successi e una sconfitta. Sul terzo gradino del podio si è classificata la Baia Alassio, seguita da Ceriale, Villanovese, Andora e Benese.

Anche le giovani calciatrici hanno avuto il loro spazio, disputando un quadrangolare che ha visto trionfare nuovamente il Pietra Ligure, davanti a Rivasamba, Internazionale Genova e Baia Alassio.

La manifestazione proseguirà venerdì con le gare dedicate ai Pulcini 2016, che vedranno dodici formazioni affrontarsi nelle partite di qualificazione a partire dalle ore 9. Sabato toccherà invece ai nati nel 2015, con altre emozionanti sfide in programma.