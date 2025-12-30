IL PAGELLONE. San Francesco Loano, qual è la strada?

VOTO 4.5

Non è una stagione facile per la San Francesco Loano sotto tanti punti di vista, ma fin dall'estate non si è ben percepita la linea tecnica tracciata dalla dirigenza rossoblu.

Le diverse "anime" all'interno del club non hanno aiutato probabilmente ad avere una visione definita, tanto che il progetto affidato ad Alessandro Lupo, presentato con enfasi già a fine maggio, si è incagliato nel giro di poche settimane.

Anche le scelte di mercato dicembrine hanno lasciato in parte perplessi. Mister Brignoli ha spiegato come il gap tra Eccellenza e Promozione si sia assottigliato nel corso del tempo (ed è vero), ma permane il dubbio su quanto effettivamente si sia rinforzato l'organico per abbozzare un tentativo di recupero, dopo i 7 punti raccolti nelle prime 15 partite. L'anno scorso di questi tempi arrivò Cargiolli: sembra passata un'era.