Calcio dilettantistico. Meccanismi playoff e playout: tutto ciò che c'è da sapere per la stagione 2025/2026

CAMPIONATI E MECCANISMI PLAY-OFF E PLAY-OUT STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Il Campionato Regionale di Eccellenza maschile s.s. 2025/2026 si articola in un girone unico, composto da 16 squadre, da disputarsi con gare di andata e ritorno.

Al termine delle 30 giornate di gara la squadra classificata al primo posto del girone è promossa al Campionato Nazionale di Serie “D” s.s. 2026/2027.

In caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la promozione diretta.



In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre al primo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

− dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;

− della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;

− della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;

− del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; − del sorteggio.



Le due Società meglio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare la promozione diretta.

Al termine delle 30 giornate di gara la squadra classificata all’ultimo posto del girone retrocede direttamente nel campionato di Promozione s.s. 2026/2027.

In caso di parità di punteggio tra due squadre all’ultimo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la retrocessione diretta.



In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre all’ultimo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

− dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;

− della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;

− della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;

− del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;

− del sorteggio.



Le due Società peggio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare la retrocessione diretta.

In caso di parità di punti in classifica fra due o più squadre al termine del Campionato, ad eccezione delle modalità per determinare la prima e l’ultima posizione come sopra indicato ed a quanto riportato in corsivo nel paragrafo dei “play out”, per stabilire le posizioni in classifica si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; e) del sorteggio.



PLAY – OFF PER DETERMINARE LA SQUADRA SECONDA CLASSIFICATA

Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto del girone definite con le modalità precedentemente indicate.



Accoppiamenti play off

Seconda classificata - Quinta classificata | gara 01 |

Terza classificata - Quarta classificata | gara 02 |

Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la seconda e la terza classificata sia pari o superiore a 07 punti, il play off non verrà disputato e varranno le posizioni di classifica determinatesi al termine del campionato.



1° Turno

Seconda classificata - Quinta classificata | gara 01 |

Terza classificata - Quarta classificata | gara 02 |

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 07 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al termine del campionato accede direttamente al secondo turno.



2° Turno | Vincente gara 01 | - | Vincente gara 02 | gara 03 |

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

La Società seconda classificata, così determinata, acquisirà il diritto a partecipare, unitamente alle seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza, agli spareggi nazionali per l’accesso ai sette posti validi per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie “D” 2026/2027 come da C.U. 01/06 del 01.07.2025 della Lega Nazionale Dilettanti. 23/8

PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2026/2027

Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo determinate posto con le modalità precedentemente indicate.

Accoppiamenti

Penultima classificata - Quintultima classificata | gara 01 |

Terzultima classificata - Quartultima classificata | gara 02 |

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 07 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società peggiore classificata al termine del campionato retrocederà direttamente al campionato di Promozione.

Poiché l’applicazione della suddetta normativa può essere caratterizzata dalla eventualità che due o più squadre occupino, al termine del campionato il penultimo posto con un distacco dalla quintultima classificata pari o superiore a 07 punti e, conseguentemente, verrebbe a concretizzarsi la definizione di una retrocessione diretta nel campionato di Promozione, il Consiglio Direttivo del C.R. Liguria ha stabilito che, a fronte di tale eventualità, organizzerà, prima dell’inizio dei play-out, per il girone interessato, una gara di spareggio la cui perdente sarà classificata al penultimo posto, retrocedendo direttamente senza la disputa dei play out e la vincente sarà classificata al terzultimo posto.



1° Turno Play Out Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: retrocede nel campionato di Promozione la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.



TURNO SUCCESSIVO

Esclusivamente se necessario per soddisfare i meccanismi di promozione e retrocessione



Ipotesi f) dei meccanismi di promozione e retrocessione Si affronteranno in gara unica le Società risultate vincenti di Gara 01 e Gara 02 del primo turno: la perdente retrocederà al Campionato di Promozione

Modalità per la gara unica: Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno, perdurando parità al termine degli stessi sarà dichiarata vincente la Società con il miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

Ipotesi g) dei meccanismi di promozione e retrocessione Anche le Società risultate vincenti di Gara 01 e Gara 02 retrocederanno al Campionato di Promozione.





CAMPIONATO DI PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 (PER LE DINAMICHE RETROCESSIONE SI ATTENDE IL PRONUNCIAMENTO FIGC SULLA RICHIESTA DEL POSIZIONAMENTO DEL BRAGNO ALL'ULTIMO POSTO DA PARTE DEL CR LIGURIA)

Il Campionato Regionale di Promozione s.s. 2025/2026 si articola in due gironi da 16 squadre ciascuno, da disputarsi con gare di andata e ritorno. 23/9 Al termine delle 30 giornate di gara la squadra prima classificata di ciascun girone è promossa al Campionato di Eccellenza s.s. 2026/2027.

In caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la promozione diretta.

In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre al primo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: − dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate; − della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; − della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; − del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; − del sorteggio.

Le due Società meglio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare la promozione diretta.

Al termine delle 30 giornate di gara l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede direttamente nel campionato di Prima Categoria s.s. 2026/2027.

In caso di parità di punteggio tra due squadre all’ultimo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la retrocessione diretta.

In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre all’ultimo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: − dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate; − della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; − della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; − del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; − del sorteggio.



Le due Società peggio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare la retrocessione diretta.

In caso di parità di punti in classifica fra due o più squadre al termine del Campionato, ad eccezione delle modalità per determinare la prima e l’ultima posizione come sopra indicato ed a quanto riportato in corsivo nel paragrafo dei “play out”, per stabilire le posizioni in classifica si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; e) del sorteggio.



PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2026/2027

Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone definite con le modalità precedentemente indicate.

Le modalità del 1° e 2° turno sono valide per ciascun girone del Campionato di Promozione:

Accoppiamenti play off

Seconda classificata - Quinta classificata | gara 01 |

Terza classificata - Quarta classificata | gara 02 |

Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la seconda e la terza classificata sia pari o superiore a 07 punti, il play off del girone non verrà disputato e varranno le posizioni di classifica determinatesi al termine del campionato.



1° Turno

Seconda classificata - Quinta classificata | gara 01 |

Terza classificata - Quarta classificata | gara 02 |

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 07 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al termine del campionato accede direttamente al secondo turno.



2° Turno

Vincente gara 01 - Vincente gara 02 | gara 03 |

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.



3° Turno – Fase Regionale |

Vincente gara 03 girone “A” - Vincente gara 03 girone “B” | gara 04 |

Perdente gara 03 girone “A” - Perdente gara 03 girone “B” | gara 05 |

In caso di mancata disputa dei play off, la seconda classificata del girone interessato sarà considerata quale “Vincente gara 03” e la terza classificata quale “Perdente gara 03”. Gara unica in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa.



Sulla base dei risultati del 3° turno verrà stilata una classifica come di seguito indicato:

vincente gara 04 – I° avente diritto

perdente gara 04 – II° avente diritto

vincente gara 05 – III° avente diritto

perdente gara 05 – IV° avente diritto

La classifica finale ottenuta sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2025/2026 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2026/2027.





PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2026/2027

Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto determinate con le modalità precedentemente indicate.

Accoppiamenti validi per ciascun girone

Penultima classificata - Quintultima classificata | gara 01 |

Terzultima classificata - Quartultima classificata | gara 02 |

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 07 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società peggiore classificata al termine del campionato retrocederà direttamente al campionato di Prima Categoria.

Poiché l’applicazione della suddetta normativa può essere caratterizzata dalla eventualità che due o più squadre occupino, al termine del campionato il penultimo posto con un distacco dalla quintultima classificata pari o superiore a 07 punti e, conseguentemente, verrebbe a concretizzarsi la definizione di una retrocessione diretta nel campionato di Prima Categoria, il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha stabilito che, a fronte di tale eventualità, organizzerà, prima dell’inizio dei play-out, per il girone interessato, una gara di spareggio la cui perdente sarà classificata al penultimo posto, retrocedendo direttamente senza la disputa dei play out e la vincente sarà classificata al terzultimo posto.



1° Turno Play Out – modalità valide per ciascun girone Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: retrocede nel campionato di Prima Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.



TURNO SUCCESSIVO

Esclusivamente se necessario per soddisfare i meccanismi di promozione e retrocessione



Identificazione delle Società partecipanti ai play out ed interessate ai meccanismi di promozione e retrocessione: PER CIASCUN GIRONE

Play out disputati integralmente:

Se la Società vincente di gara 01 risulterà essere quella classificata quintultima in campionato, la stessa sarà identificata come “quintultima” e la vincente di gara 02 come “quartultima”;

Se la Società vincente di gara 01 risulterà essere quella classificata penultima in campionato, la stessa sarà identificata come “quartultima” e la vincente di gara 02 come “quintultima”.



Disputata solo gara 02 Play out:

La Società vincente gara 02 viene identificata come “quartultima del girone” e quella dichiarata vincente di gara 01 viene identificata come “quintultima del girone”



Play out non vengono disputati:

Le Società risultano essere già identificate come “quartultima” e “quintultima” del girone.

Ipotesi g) dei meccanismi di promozione e retrocessione Si affronteranno in gara unica le Società identificate come “quartultima” di ciascun girone: la perdente retrocederà al Campionato di Prima Categoria

Modalità per la gara unica: Gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno, perdurando parità al termine degli stessi verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa.





CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Il Campionato Regionale di Prima Categoria s.s. 2025/2026 si articola in quattro gironi da 16 squadre ciascuno da disputarsi con gare di andata e ritorno.

Al termine delle 30 giornate di gara, la prima classificata di ciascun girone è promossa al Campionato di Promozione s.s. 2026/2027.

In caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la promozione diretta;

In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre al primo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: − dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate; − della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; − della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; − del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; − del sorteggio.

Le due Società meglio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare la promozione diretta.

Al termine delle 30 giornate di gara l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede direttamente nel campionato di Seconda Categoria s.s. 2026/2027.

In caso di parità di punteggio tra due squadre all’ultimo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la retrocessione diretta.

In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre all’ultimo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: − dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate; − della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; − della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; − del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; − del sorteggio.

Le due Società peggio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare la retrocessione diretta.

In caso di parità di punti in classifica fra due o più squadre al termine del Campionato, ad eccezione delle modalità per determinare la prima e l’ultima posizione come sopra indicato, per stabilire le posizioni in classifica si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; e) del sorteggio.





PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2026/2027

Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto del girone definite con le modalità precedentemente indicate. 23/13

Le modalità del 1° e 2° turno sono valide per ciascun girone del Campionato di 1° Categoria:



Accoppiamenti play off

Seconda classificata - Quinta classificata | gara 01 |

Terza classificata - Quarta classificata | gara 02 |

Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la seconda e la terza classificata sia pari o superiore a 07 punti, il play off del girone non verrà disputato e varranno le posizioni di classifica determinatesi al termine del campionato.

In caso di mancata disputa dei play off, la seconda classificata del girone interessato sarà considerata quale “Vincente play off” del relativo girone.



1° Turno

Seconda classificata - Quinta classificata | gara 1 |

Terza classificata - Quarta classificata | gara 2 |

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 07 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al termine del campionato accede direttamente al secondo turno.



2° Turno

Vincente gara 1 - vincente gara 2 | gara 3 |

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.



3° Turno – Fase Regionale

Vincente gara 03 girone “A” - Vincente gara 03 girone “B” | gara 04 |

Vincente gara 03 girone “C” - Vincente gara 03 girone “D” | gara 05 |

Gara unica in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa.



4° Turno – Fase Regionale

Vincente gara 04 - Vincente gara 05 | gara 06 |

Perdente gara 04 - Perdente gara 05 | gara 07 |



Gara unica in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa.



Sulla base dei risultati del 4° turno verrà stilata una classifica come di seguito indicato:

vincente gara 06: I° avente diritto

perdente gara 06: II° avente diritto

vincente gara 07: III° avente diritto

perdente gara 07: IV° avente diritto

Le Società perdenti al secondo turno verranno classificate dal V° al VIII° posto in base alla classifica finale delle società da cui sono state eliminate. La classifica finale ottenuta sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2025/2026 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2026/2027.





PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2026/2027

Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto determinate con le modalità precedentemente indicate.

Accoppiamenti validi per ciascun girone | Penultima classificata | - | Quintultima classificata | gara 01 | |:---|:---|:---|:---| | Terzultima classificata | - | Quartultima classificata | gara 02 |

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 07 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società peggiore classificata al termine del campionato retrocederà direttamente al campionato di Seconda Categoria.

Poiché l’applicazione della suddetta normativa può essere caratterizzata dalla eventualità che due o più squadre occupino, al termine del campionato il penultimo posto con un distacco dalla quintultima classificata pari o superiore a 07 punti e, conseguentemente, verrebbe a concretizzarsi la definizione di una retrocessione diretta nel campionato di Seconda Categoria, il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha stabilito che, a fronte di tale eventualità, organizzerà, prima dell’inizio dei play-out, per il girone interessato, una gara di spareggio la cui perdente sarà classificata al penultimo posto, retrocedendo direttamente senza la disputa dei play out e la vincente sarà classificata al terzultimo posto.

1° Turno Play Out – modalità valide per ciascun girone Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: retrocede nel campionato di Seconda Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Il Campionato Regionale di Seconda Categoria s.s. 2025/2026 si articola come di seguito indicato: n° 2 gironi da 14 squadre (“C” e “D” demandati alla D.P. Genova), n° 2 gironi da 13 squadre (“A” demandato alla D.P. Imperia ed “E” demandato alla D.D. Chiavari), n° 2 gironi da 12 squadre (“B” demandato alla D.P. Savona ed “F” demandato alla D.P. La Spezia), da disputarsi con gare di andata e ritorno. 23/15 Al termine delle 26 giornate dei gironi “A”, “C”, “D” ed “E” e delle 22 giornate dei gironi “B” ed “F”, la prima classificata di ciascun girone è promossa al Campionato di Prima Categoria s.s. 2026/2027.

In caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la promozione diretta;

In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre al primo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: − dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate; − della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; − della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; − del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; − del sorteggio.

Le due Società meglio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare la promozione diretta.

Al termine delle 26 giornate dei gironi “A”, “C”, “D” ed “E” e delle 22 giornate dei gironi “B” ed “F”, l’ultima squadra in classifica di ciascun girone retrocede direttamente nel campionato di Terza Categoria s.s. 2026/2027.

In caso di parità di punteggio tra due squadre all’ultimo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la retrocessione diretta.

In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre all’ultimo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: − dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate; − della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; − della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; − del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; − del sorteggio.



Le due Società peggio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare la retrocessione diretta.

In caso di parità di punti in classifica fra due o più squadre al termine del Campionato, ad eccezione delle modalità per determinare la prima e l’ultima posizione come sopra indicato, per stabilire le posizioni in classifica si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; e) del sorteggio.

Si ricorda che le squadre “B” iscritte ai Campionati di Seconda Categoria partecipano “in classifica” senza diritto di promozione o accesso alla fase di play off/play out; la loro posizione in classifica al termine del Campionato, pertanto, non va considerata nella definizione delle posizioni in classifica, ivi compreso l’eventuale ultimo posto nel Campionato di Seconda Categoria.





PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2026/2027

Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto del girone definite con le modalità precedentemente indicate.

Le modalità del 1° e 2° turno sono valide per ciascun girone del Campionato di 2° Categoria:



Accoppiamenti play off

Seconda classificata - Quinta classificata | gara 01 |

Terza classificata | - | Quarta classificata | gara 02 |

Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la seconda e la terza classificata sia pari o superiore a 5 punti, il play off del girone non verrà disputato e varranno le posizioni di classifica determinatesi al termine del campionato.



1° Turno | Seconda classificata - Quinta classificata | gara 01 |

Terza classificata - Quarta classificata | gara 02 |

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 5 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al termine del campionato accede direttamente al secondo turno.



2° Turno

Vincente gara 01 - vincente gara 02 | gara 03 |

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

Al termine dei due turni si otterrà, per ciascun girone, la seguente classifica:

Prima Classificata | vincente gara 03 |

Seconda Classificata | perdente gara 03 |

Terza Classificata | miglior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno |

Quarta Classificata | peggior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno |



3° Turno Modalità del Terzo turno – Fase Regionale:

In relazione al Terzo turno/fase regionale dei play off del Campionato di Seconda Categoria, viene determinato quanto segue:

Qualora le classifiche finali dei Campionati superiori determinassero la possibilità di ulteriori promozioni/retrocessioni di cui ai punti e)-f)-g) dei meccanismi di promozione e retrocessione, che prevedono, rispettivamente, la promozione dal Campionato di Seconda Categoria di ulteriori 5, 4 e 3 squadre oltre alle prime classificate di ciascun girone, parteciperanno a questa fase le Società prime classificate di ciascun girone di Play Off del Campionato di Seconda Categoria;

Qualora le classifiche finali dei Campionati superiori determinassero la possibilità di ulteriori promozioni/retrocessioni di cui al punto d) dei meccanismi di promozione e retrocessione, che prevedono la promozione dal Campionato di Seconda Categoria di ulteriori 6 squadre oltre alle prime classificate di ciascun girone, il Terzo turno/fase regionale dei play off non verrà disputato;

Qualora le classifiche finali dei Campionati superiori determinassero la possibilità di ulteriori promozioni/retrocessioni di cui ai punti a)-b)-c) dei meccanismi di promozione e retrocessione, che prevedono, rispettivamente, la promozione dal Campionato di Seconda Categoria di ulteriori 9, 8 e 7 squadre oltre alle prime classificate di ciascun girone, parteciperanno a questa fase le Società seconde classificate di ciascun girone di Play Off del Campionato di Seconda Categoria.



Modalità del Terzo turno/Fase regionale: le squadre verranno suddivise in due raggruppamenti definiti come segue:

Triangolare A1

Società Girone “A”

Società Girone “B”

Società Girone “C”/Girone “D” (*)



Triangolare A2

Società Girone “C”/Girone “D” (*)

Società Girone “E”

Società Girone “F”

(*) da stabilirsi a seconda dell’ubicazione geografica delle Società interessate.

I triangolari verranno disputati con gare di sola andata.

Per ciascun triangolare: l’accoppiamento della prima giornata verrà sorteggiato; nella seconda giornata, la squadra che ha riposato giocherà contro la perdente della prima partita o contro la squadra che ha pareggiato in casa mentre la terza giornata verrà definita conseguentemente agli accoppiamenti della seconda.

Al termine delle tre giornate di gara verrà redatta, per ciascun triangolare, la relativa graduatoria; in caso di parità di punteggio tra due o tre squadre per definire la posizione in classifica si terrà conto, nell’ordine:

dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;

del maggior numero di reti segnate nel girone;

del sorteggio.



Finali

Sulla base delle classifiche dei triangolari, verranno definiti i seguenti accoppiamenti della Fase Finale:

Triangolare A1

Società Girone “A” Società Girone “B” Società Girone “C”/Girone “D” (*)



Triangolare A2

Società Girone “C”/Girone “D” (*) Società Girone “E” Società Girone “F”

(*) da stabilirsi a seconda dell’ubicazione geografica delle Società interessate.



Gare uniche in campo neutro.



In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa. Sulla base dei risultati della Fase Finale verrà stilata una classifica come di seguito indicato:

vincente gara 04: I° avente diritto

perdente gara 04: II° avente diritto

vincente gara 05: III° avente diritto

perdente gara 05: IV° avente diritto

vincente gara 06: V° avente diritto

perdente gara 06: VI° avente diritto

Qualora il terzo turno/fase regionale venisse disputato dalle vincenti di ciascun girone di play off o non venisse disputato, per determinare le posizioni dalla VII° avente diritto alla XII° avente diritto, verrà stilata una graduatoria tra le seconde classificate di ciascun girone di play off del Campionato di Seconda Categoria che terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: posizione in classifica nella stagione regolare quoziente punti ottenuto nella stagione regolare quoziente punti della coppa disciplina ottenuto nella stagione regolare

La classifica finale delle aventi diritto, così determinata, sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2025/2026 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2026/2027.





PLAY – OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2026/2027

Saranno ammesse ai play-out le società classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto determinate con le modalità precedentemente indicate.

Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la penultima classificata e la terzultima classificata sia pari o superiore a 05 punti, il play out del girone non verrà disputato e la squadra classificata al penultimo posto retrocederà direttamente al Campionato di Terza Categoria.

Primo Turno – Accoppiamenti Play Out

Penultima classificata - Quintultima classificata | gara 01 |

Terzultima classificata - Quartultima classificata | gara 02 |

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, sarà dichiarata vincente la Società con il miglior piazzamento in classifica.

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 5 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società miglior classificata al termine del campionato verrà dichiarata vincente.



Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out

Perdente gara 01 - Perdente gara 02 | gara 03 |

Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato.

Retrocede nel campionato di Terza Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.





CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Il Campionato Provinciale di Terza Categoria s.s. 2025/2026 si articolerà come di seguito indicato: due gironi da 15 squadre (“A” e “B” della Delegazione Provinciale di Genova) ed un girone da 13 squadre (Delegazione Distrettuale di Chiavari) da disputarsi con gare di andata e ritorno.

Si ricorda che le squadre “B” iscritte ai Campionati di Terza Categoria partecipano “in classifica” senza diritto di promozione o accesso alla fase di play off.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2025/2026 Organico: n° 2 gironi da 15 squadre (“A” e “B” D.P. Genova) e n° 1 girone da 13 squadre (D.D. Chiavari) – Totale 33 squadre

Al termine delle 30 giornate dei gironi di pertinenza della D.P. Genova e delle 26 giornate del girone di pertinenza della D.D. Chiavari, la prima classificata di ciascun girone è promossa al Campionato di Seconda Categoria s.s. 2026/2027.

In caso di parità di punteggio tra due squadre al primo posto in classifica verrà disputato uno spareggio in gara unica e campo neutro tra le Società interessate per determinare la promozione diretta;

In caso di parità di punteggio tra tre o più squadre al primo posto in classifica, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

− dei punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate; − della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; − della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; − del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; − del sorteggio.

Le due Società meglio classificate nella suddetta graduatoria disputeranno uno spareggio in gara unica e campo neutro per determinare la promozione diretta.



PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2026/2027

REGOLAMENTO DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto del girone definite con le modalità precedentemente indicate.

Le modalità del 1° e 2° turno sono valide per ciascuno dei due gironi del Campionato di Terza Categoria organizzati dalla D.P. Genova:



Accoppiamenti play off

Seconda classificata - Quinta classificata gara 01

Terza classificata - Quarta classificata gara 02



1° Turno

Seconda classificata - Quinta classificata | gara 01 |

Terza classificata - Quarta classificata | gara 02 |

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.



2° Turno | Vincente gara 01 | - | Vincente gara 02 | gara 03 |

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

Al termine del Secondo Turno verrà stilata, per ciascun girone, una graduatoria tra le quattro Società ammesse ai play off determinata come segue:

Classificata: Vincente gara 03;

Classificata: Perdente gara 03;

Classificata: Miglior classificata tra le perdenti il primo turno;

Classificata: Peggior classificata tra le perdenti il primo turno.



3° Turno – Fase Provinciale

1° Classificata play off girone “A” - 1° Classificata play off girone “B” | gara 04 |

2° Classificata play off girone “A” - 2° Classificata play off girone “B” | gara 05 |

3° Classificata play off girone “A” - 3° Classificata play off girone “B” | gara 06 |

4° Classificata play off girone “A” - 4° Classificata play off girone “B” | gara 07 |

Gare uniche in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa.

Sulla base dei risultati del 3° turno verrà stilata una classifica come di seguito indicato:

vincente gara 04: I° avente diritto

perdente gara 04: II° avente diritto

vincente gara 05: III° avente diritto

perdente gara 05: IV° avente diritto

vincente gara 06: V° avente diritto

perdente gara 06: VI° avente diritto

vincente gara 07: VII° avente diritto

perdente gara 07: VIII° avente diritto

La classifica finale ottenuta sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2025/2026 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2026/2027.





PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2026/2027

REGOLAMENTO DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CHIAVARI

Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto del girone definite con le modalità precedentemente indicate.



Accoppiamenti play off

Seconda classificata - Quinta classificata gara 01

Terza classificata - Quarta classificata gara 02



Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la seconda e la terza classificata sia pari o superiore a 05 punti, il play off del girone non verrà disputato e varranno le posizioni di classifica determinatesi al termine del campionato.



1° Turno

Seconda classificata - Quinta classificata | gara 01 |

erza classificata - Quarta classificata | gara 02 |

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 05 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al termine del campionato accede direttamente al secondo turno.



2° Turno

Vincente gara 01 | - | Vincente gara 02 | gara 03 |

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

Al termine dei due turni si otterrà la seguente classifica, per ogni girone, valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2025/2026 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2026/2027:

I° avente diritto | vincente gara 03 |

II° avente diritto | perdente gara 03 |

III° avente diritto | miglior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno |

IV° avente diritto | peggior classificata in campionato tra le perdenti del 1° turno |