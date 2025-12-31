Dal tifo all’inclusione: il Genoa Club Savona a sostegno dei ragazzi della comunità Itaca

Un gesto concreto di solidarietà e vicinanza quello compiuto dal Genoa Club Savona a favore dei minori stranieri non accompagnati ospiti della comunità Progetto Città – Itaca di Savona.

Nella giornata del 23 dicembre il vice presidente del Genoa Club Savona, Franco Rignanese, insieme ai membri del direttivo ha consegnato alla comunità un buono spesa destinato all’acquisto di beni di prima necessità e capi di abbigliamento, contribuendo in modo tangibile al sostegno quotidiano dei ragazzi accolti dalla struttura.

A ciascun ragazzo è stato inoltre donato un braccialetto rossoblù, simbolo di appartenenza e condivisione dei valori sportivi e umani che il Genoa CFC rappresenta.

"Il Genoa Club Savona - hanno dichiarato i vertici del club - ha scelto di intervenire a favore di questi giovani minori nella convinzione che l’integrazione di ragazzi soli, catapultati improvvisamente in un altro continente e in una realtà completamente diversa, possa passare anche attraverso la passione calcistica. In questo percorso, il Genoa CFC può diventare un punto di riferimento, un linguaggio comune capace di unire e creare legami.

Non a caso, i ragazzi della comunità Itaca hanno già avuto modo di sostenere e vedere dal vivo il Genoa nell’ultima, sfortunata partita contro l’Atalanta, grazie all’impegno e alla sensibilità degli operatori della comunità. Un’esperienza che ha rafforzato il senso di partecipazione e inclusione, dimostrando come lo sport possa essere uno strumento potente di integrazione sociale".