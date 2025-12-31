IL PAGELLONE. Albissole, è in vetta la squadra più forte

VOTO 8

E' stata una marcia praticamente perfetta quella che l'Albissole ha saputo compiere da inizio stagione ad oggi.

Il percorso intrapreso nel corso degli ultimi anni è proseguito in maniera funzionale, allestendo per mister Cattardico un organico d'alto profilo.

Vedere i ceramisti in vetta non rappresenta di per sè una sorpresa, ma ha stupito la ferocia mentale con la quale Favorito e compagni sono scesi in campo fin dalla scorsa estate.

A livello psicologico l'Albissole si è dimostrata di gran lungo la squadra più forte, divertendo nelle giornate migliori e sapendo soffrire (come nel 2-0 al Legino) nelle domeniche meno brillanti.

Del resto questa è stata la prerogativa della San Francesco di mister Cattardico e non è escluso che l'esito finale possa essere il medesimo. Il tecnico ha ancora una volta saputo trarre il massimo da ogni singolo elemento. Diana è uno degli attaccanti più completi del panorama ponentino, Vierci è già in doppia cifra, Macagno raramente è apparso così lucido e continuo, Dorno sta tenendo fede al proprio potenziale, Barisone è un treno incontenibile sulla corsia esterno, con capitan Favorito perno insostituibile di una retroguardia guidata tra i pali da un Pastorino ritrovato.