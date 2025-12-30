Calcio. Ufficiale, il nuovo allenatore della Sanremese è Marco Banchini

Come ampiamente preannunciato, è Marco Banchini il nuovo allenatore della Sanremese.

L'ex tecnico della Pro Vercelli è dunque il terzo tecnico che siede in questa stagione sulla panchina matuziana, il primo di questo nuovo corso societario, formalizzato con gli ingressi di Christian Karembeu e Theodoros Ornithopoulos.

L'allenatore di Vigevano, classe 1980, arriva in un momento cruciale: la Sanremese infatti inizierà il girone di ritorno contro le prime due della classifica del Girone A: domenica 4 arriverà al "Comunale" il Vado capolista, e successivamente l'insidiosa trasferta nella tana del Ligorna domenica 11.

Questo il comunicato della società:

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il tecnico Marco Banchini.

45 anni, nato a Vigevano, inizia la sua avventura da allenatore proprio nella squadra della sua città.

Ha maturato varie esperienze oltre oceano e successivamente allena anche in Albania e a Malta.

La panchina piu’ prestigiosa in serie D la matura nel 2018/2019 quando guida il Como alla vittoria nel girone B di serie D, approdando in Lega Pro.

Nei professionisti guida anche la Vis Pesaro, il Montevarchi, l’Alessandria e la Pro Vercelli.

Nello staff tecnico approdano anche Gaspar Felix Lezcano, che sarà il suo secondo e Lorenzo Mugnai, che sarà il preparatore atletico affiancando Matteo Pantaleoni.

La Sanremese Calcio desidera dare loro il più caloroso benvenuto nella famiglia biancoazzurra e un grande in bocca al lupo!