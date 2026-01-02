Andora. Il 2026 inizia nel segno della grande vela, da domani scattano tre giorni di regate con oltre 100 atleti

Andora si conferma sempre di più la capitale della vela italiana. Prendono il via da domani tre giornate di regate di alto livello destinate a ragazzi, giovani e adulti della classe ILCA (ex laser). Da sabato 3 gennaio fino a lunedì 5 gennaio si terranno le regate organizzate dal Circolo Nautico di Andora, in cui gli atleti gareggeranno con le loro imbarcazioni suddivise in base alle età. In acqua scenderanno atleti di tutte le età, dagli Under 16 fino alle categorie Master degli adulti over 30. Sono iscritte oltre 100 imbarcazioni provenienti dai Circoli velici di tutto il Nord Italia, dalla Toscana e anche dall’estero, da Paesi come la Svizzera, la Svezia, la Grecia e l’Ucraina.



La competizione di Andora si conferma, quindi, un grande appuntamento di carattere sportivo a livello nazionale ed internazionale. In una prospettiva di crescita che inserisce l’evento di Andora tra quelli più importanti della classe ILCA. Una grande festa per il mondo della vela, che diventa per la città di Andora un’importante occasione per promuovere il turismo e il commercio ligure.



«L’attività del Circolo Nautico di Andora è cresciuta molto negli ultimi anni – spiega il Presidente Roberto Elena – e, grazie a queste competizioni di alto livello, puntiamo a coinvolgere sempre più ragazzi ed adulti per avvicinarli al mondo della vela. Abbiamo una squadra agonistica della classe ILCA molto forte, allenata dal coach Nicolò Elena, con ragazzi che partono dai 15 anni per arrivare fino agli agonisti oltre i 40 anni che si allenano ad Andora durante tutto l’anno. Abbiamo un programma di regate molto intenso ed i nostri atleti partecipano a regate nazionali e internazionali di alto livello».

Roberto Elena, oltre a dirigere il Circolo Nautico, è anche il Segretario nazionale della classe ILCA Italia e, grazie a questo ruolo, è riuscito a portare ad Andora eventi sportivi internazionali di grande rilievo. «Nel 2024 abbiamo organizzato la Coppa dei Campioni con oltre 350 atleti provenienti da tutta Italia. E dal 14 al 17 febbraio qui ad Andora organizzeremo la prima Italia Cup del 2026, una regata valida per il campionato nazionale in cui prevediamo che arriveranno oltre 450 atleti della classe Ilca. Contiamo di creare un grande indotto per il turismo locale dato che tra team, staff e coach arriveranno qui in Liguria quasi 600 persone». Grazie a queste manifestazioni internazionali organizzate dal Circolo Nautico, Andora è diventata un centro di riferimento per il mondo della vela.