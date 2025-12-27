 / Sport acquatici

Borghetto S. Spirito: in 138 per il tradizionale cimento di fine anno (FOTO)

Questa mattina il tuffo in mare fuori stagione presso il Circolo Nautico 3 Miglia

Foto di Silvio Fasano

Oggi, sabato 27 dicembre, sono stati ben 138 i coraggiosi che hanno sfidato le acque invernali a Borghetto Santo Spirito, presso il Circolo Nautico 3 Miglia, partecipando al tradizionale cimento di fine anno. 

La temperatura dell'acqua si attestava a circa 15 gradi, mentre quella esterna ne segnava 18.

Andrea Penna, 82enne di Savona, e Augusta Pase, 86enne da Milano, sono risultati essere i cimentisti "meno giovane" dell'evento. 

I partecipanti più giovani sono stati invece Riccardo Esposito (8 anni, da Sumirago, nel varesino) e Cloe Crivellari, 9 anni da Carignano (Torino). Il titolo di gruppo più numeroso è andato invece ai Nuotatori del Tempo Avverso, provenienti dalla nostra provincia.

A garantire la sicurezza dell'evento era presenti i militi della Croce Bianca di Borghetto, i Carabinieri e la Polizia Locale.

