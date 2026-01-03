 / Calcio

Calcio | 03 gennaio 2026, 11:58

Calciomercato. Il Pontelungo puntella la difesa con l'argentino Beron Cano

Calciomercato. Il Pontelungo puntella la difesa con l'argentino Beron Cano

La nota granata:

L'Asd Pontelungo 1949 ha il grande piacere di comunicare di avere raggiunto l'accordo con Emiliano Beron Cano,  difensore argentino, classe 2002

Cresciuto nel settore giovanile del Merialdo Mendoza, dove ha esordito in Prima Squadra, già giocatore in Spagna del Palencia,  in Italia ha vestito le maglie di Tricase e Città di Otranto

La Società, nel ringraziare l'agenzia "Somos Uno Group" di Agustin Di Libero e nel dare a Emiliano il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium