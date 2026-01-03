Calciomercato. Il Pontelungo puntella la difesa con l'argentino Beron Cano

La nota granata:

L'Asd Pontelungo 1949 ha il grande piacere di comunicare di avere raggiunto l'accordo con Emiliano Beron Cano, difensore argentino, classe 2002

Cresciuto nel settore giovanile del Merialdo Mendoza, dove ha esordito in Prima Squadra, già giocatore in Spagna del Palencia, in Italia ha vestito le maglie di Tricase e Città di Otranto

La Società, nel ringraziare l'agenzia "Somos Uno Group" di Agustin Di Libero e nel dare a Emiliano il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.