IL PAGELLONE. Finale, questione di aspettative

VOTO 5.5
Durante l'estate l'arrivo di mister Alessi ha portato quella ventata d'entusiasmo che dalle parti del Borel mancava da un po' di tempo.
L'obiettivo dichiarato era rivedere i giallorossoblu a ridosso della zona playoff, pronti a battagliare con le formazioni più quotate del girone A.
Un'ambizione legittima, ma la realtà ha raccontato una storia diversa, con i cinque punti di distacco dalla neopromossa Baia, settima, e otto dal Legino, sesto.
Tre le vittorie sull'almanacco (a cui va aggiunta quella con il Bragno) e una fase difensiva che deve ancora trovare i giusti equilibri (11 i gol incassati nelle ultime quattro partite).
Alzare subito l'asticella, dopo annate ricche di delusioni, ha rappresentato un esercizio coraggioso ma probabilmente ancora prematuro per il Finale, come testimonia l'alternanza di buone prestazioni a rovesci clamorosi.
La squadra ha margini di crescita evidenti, forte anche dell'arrivo di Vittori, ma deve trovare continuità di risultati e prestazioni per ambire a un seconda parte di stagione all'altezza.