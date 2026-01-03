 / Sport acquatici

Sport acquatici | 03 gennaio 2026, 15:17

Cimento invernale a Ceriale: in 169 hanno sfidato il freddo

Flavia Porro, 83 anni, e Ginetto Trevia, 77 anni, i più anziani. Il più giovane è Fabrizio, 7 anni

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

A Ceriale il nuovo anno è stato salutato con la tradizionale “ciumba” fuori stagione, il tuffo in mare che da vent’anni richiama appassionati e curiosi sulla spiaggia anche in pieno inverno. Alle 10.30 di questa mattina (3 gennaio), con una temperatura dell’acqua intorno ai 13,8 gradi e appena 10 gradi all’esterno, in 169 hanno sfidato il freddo per immergersi nelle acque del litorale.

L’evento, organizzato dai Bagni Ceriale con il patrocinio del Comune di Ceriale, si è confermato ancora una volta un appuntamento molto atteso.

A distinguersi tra i partecipanti il più anziano, Ginetto Trevia, 77 anni di Loano, e la più anziana, Flavia Porro, 83 anni, arrivata da Torino. I più giovani in acqua sono stati Fabrizio, 7 anni, da Cuneo, ed Emma, 8 anni. Il premio per il gruppo più numeroso è andato ai Nuotatori del tempo avverso di Genova.

A portare il saluto dell’amministrazione comunale è stato l’assessore alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno: “Grazie come sempre ai Bagni Ceriale che si sono prodigati per organizzare questo attesissimo evento, insieme agli uffici comunali. Si tratta della ventesima edizione e anche quest’anno è stato un grande successo. Ci teniamo molto e sicuramente lo ripeteremo negli anni a venire. Colgo l’occasione per fare gli auguri, a nome dell’amministrazione, a tutti i cittadini e ai turisti che stanno trascorrendo qui i giorni di vacanza, tornando a trovarci, fedeli nel tempo”.

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium