IL PAGELLONE. Ceriale, risveglio tardo

VOTO 5

L'ultima parte del girone d'andata ha rimesso in carreggiata il Ceriale, seppur ad oggi i biancoblu sarebbero condannati a disputare i playout.

Ripetere la prima parte della passata stagione era francamente complicato, soprattutto perchè le mosse di mercato estive non hanno portato gli effetti sperati, almeno non subito.

L'attacco non ha spiccato per brillantezza, ma è stata la partenza di Andreetto e Genduso a compiere la vera differenza. L'anno scorso la coppia di difensori biancoblu è stata tra le migliori dell'intero campionato e non essere riusciti a trattenerli ha condizionato non poco il lavoro di mister Mambrin.

A tal proposito ha fatto bene la società a blindare il proprio allenatore: la squadra ha una propria filosofia e improvvisi passaggi al timone non si sarebbero rivelati fruttuosi. Tocca al Ceriale ora tirarsi fuori dalle secche, ripartendo da quanto fatto vedere da fine novembre in poi.