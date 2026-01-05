Edizione locale
lunedì 05 gennaio
Calcio
Coppa Italia di Eccellenza, il sogno del Pietra Ligure si infrange sulla Genova Calcio, al "Chittolina" è trionfo biancorosso
Calcio
Calcio, Andora. Grande sicurezza e clean sheet per Fabio Maria Rossi contro il Borghetto: "Non ci meritiamo un campionato anonimo, ora sotto con il Vadino" (VIDEO)
Calcio
Calcio, Pietra Ligure. Il dg Filadelli chiama subito la reazione: "Non temo contraccolpi, la crescita di questo club resta evidente" (VIDEO)
Calcio
|
05 gennaio 2026, 17:09
Calcio, Celle Varazze - Ligorna 2-3, gli highlights della sfida dell'Olmo Ferro (VIDEO)
Doppietta di Vuthaj e gol di Dellepiane per gli ospiti, Donaggio e Capra a segno per le civette
La sintesi a cura del club genovese:
Redazione
