 / Calcio

Calcio | 05 gennaio 2026, 17:09

Calcio, Celle Varazze - Ligorna 2-3, gli highlights della sfida dell'Olmo Ferro (VIDEO)

Doppietta di Vuthaj e gol di Dellepiane per gli ospiti, Donaggio e Capra a segno per le civette

Calcio, Celle Varazze - Ligorna 2-3, gli highlights della sfida dell'Olmo Ferro (VIDEO)

La sintesi a cura del club genovese:

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium