Calcio, Ceriale. Mambrin chiama il cambio di passo: "Nel 2026 dobbiamo tornare a stupire, la tranquillità del club deve essere uno stimolo" (VIDEO)

Marco Mambin mantiene sempre il tono delle proprie dichiarazioni pacato e lineare, ma le parole del tecnico del Ceriale sono raramente banali.
Il tecnico biancoblu lo ha confermato anche alla vigilia del ritorno in campo, nella difficile trasferta contro la Sestrese. Un impegno complicato, ma inevitabilmente per risalire la china, il Ceriale dovrà provare a conquistare punti domenica dopo domenica.
Mambrin ha ringraziato il club per la fiducia, invitando l'ambiente a non adagiarsi sull'allori di un ambiente costantemente sereno, ma di cogliere come stimolo la stabilità societaria.