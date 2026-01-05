Savona, l'ultimo commosso saluto a Don Piero: "Grazie di aver camminato con noi" (FOTO)

Un Duomo gremito per rendere omaggio a chi tanto ha fatto per le comunità e la Diocesi.

Questa mattina in molti hanno voluto salutare per l'ultima volta Don Piero Giacosa, scomparso a 62 anni dopo un brutta malattia. Hanno voluto stringersi intorno alla famiglia, alla sua chiesa che tanto ha amato, alla fede. Sempre con il sorriso e la mano sempre tesa ad aiutare chi aveva bisogno.

"Aveva mille, impegni, relazioni, affetti e ora questa pluralità di impegno gli viene restituita - ha detto il Vescovo Calogero Marino, ricordando che il 5 gennaio è l'anniversario della morte di suo papà Giovanni - Piero non voleva morire, aveva progetti del futuro fino all'ultimo".

"Piero é stato tra innovazione e tradizione. Metteva insieme elementi nuovi nel modo di fare con i giovani, con la gente che incontrava - le parole di Don Adolfo - Era aperto verso il mondo esterno, duro e intransigente nel mondo interno. Grazie Don Piero di aver camminato con noi".

Le parole commosse di ringraziamento della sorella e della nipote di Don Piero insieme ai messaggi e le mail inviate dal Cardinale Calcagno, l'arcivescovo Marco Tasca e il Vescovo Mario Vaccari della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, il Sindaco Marco Russo, i preti che non sono a Savona e l'arcivescovo Teodor Martynjuk ricordati dal Vescovo Marino, hanno concluso il funerale.

Don Pierone così era chiamato da molti, nato il 29 ottobre 1963, originario di Voze, a Noli, era entrato in seminario undicenne, quando esisteva ancora il Seminario Minore, e da seminarista aveva conseguito il diploma al liceo classico. Aveva in seguito frequentato la Facoltà di Scienze Politiche all’Università degli Studi di Genova, per poi rientrare in seminario come candidato al ministero presbiterale nel 1990.

Fu monsignor Dante Lafranconi a ordinarlo presbitero il 28 aprile 1996 in Cattedrale.

La sua prima destinazione fu, come viceparroco, Sant’Ambrogio Vescovo in Varazze, un’esperienza durata tre anni, finché il 1° ottobre 1999 non fu nominato parroco e moderatore delle parrocchie San Michele Arcangelo in Celle Ligure e San Giorgio in Sanda.

Alla comunità di Celle Ligure don Piero ha dedicato le sue energie giovanili, accompagnandola, in due fasi distinte, fino al 2019 con grande passione pastorale, partecipando alla vita civile, ecclesiale e anche sportiva del territorio e dimostrando sempre acuta intelligenza e attenta sensibilità.

Al tempo del vescovo Domenico Calcagno don Giacosa fu coinvolto in due ruoli importanti, diventando, il 1° luglio 2007, sia prorettore del Seminario Vescovile sia economo diocesano, nomina quest’ultima confermata nel 2012. Per alcuni anni è stato anche direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano, ambito in cui poteva vantare una notevole competenza.

Tuttavia il suo impegno ha assunto nel tempo molteplici sfaccettature, perché al suo attivo vanno ricordate le reggenze, come legale rappresentante, della parrocchie dei Santi Nazario e Celso in Varazze, di Nostra Signora della Visitazione di Maria in Porto Vado, di San Martino Vescovo in Bergeggi, di Stella Santa Giustina e Stella San Bernardo, nonché i suoi incarichi come direttore della casa alpina "Padre Cocchi" di Garessio, assistente ecclesiastico diocesano dell'UNITALSI, direttore dell’Opera Santa Teresa di Gesù Bambino e dell’Opera Mater Misericordiae, consigliere dell'UCID di Savona e incaricato diocesano dell’Apostolato del mare.

Un capitolo a parte della sua vicenda pastorale è stato il legame con l’Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, un rapporto nato nel periodo in cui don Giacosa era prorettore del Seminario Vescovile e che si è consolidato negli anni con viaggi in Ucraina, gemellaggi con seminaristi ucraini e, in ultimo, un importante incarico in ambito economico presso l’Esarcato. Grazie a quella amicizia aveva imparato a celebrare l'eucaristia nel rito bizantino costantinopolitano.

A Celle non fu solo un punto di riferimento dei fedeli e della comunità, ma fu dai primi anni 2000, per più di 10 anni, presidente del Celle calcio risollevando le sorti del team che rischiava di non iscriversi ai campionati. Patron della società giallorossa ma sempre vicino ai suoi ragazzi e pronto a ridere e scherzare nelle cene di squadra.

Alla sua guida la Civetta dopo tanti anni militati in Seconda Categoria riuscì a raggiungere la promozione in Prima Categoria nel 2012 grazie ad un ripescaggio e al terzo posto nei playoff.