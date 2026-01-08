Calcio, Coppa Italia Promozione. Albissole abbinata al Serra Riccò in semifinale, domani il sorteggio sull'ordine degli incontri

Il Comitato Regionale Liguria ha ufficializzato il quadro delle semifinali della Coppa Italia Promozione che vedranno impegnate quattro formazioni protagoniste del panorama regionale, con l'Albissole portacolori della provincia di Savona.

Il programma prevede le seguenti sfide:

Semifinale S1: Albissole – Serra Riccò

Semifinale S2: Angelo Baiardo – Follo Football Club

Le gare di semifinale si disputeranno in turni infrasettimanali nelle giornate di mercoledì 11 febbraio e mercoledì 25 febbraio 2026. L’ordine di svolgimento degli incontri (andata e ritorno) sarà stabilito tramite apposito sorteggio.

Il sorteggio è in programma domani, venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 12.00, presso la sede del Comitato Regionale Liguria.