Giudice Sportivo, Prima Categoria. Le prime sanzioni del 2026: si arriva fino a quattro giornate, multata l'Albingaunia

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 20/12/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA Euro 125,00 BRU.BORG.LUX
Per la condotta dei propri sostenitori i quali per tutta la gara rivolgevano al ddg espressioni minacciose e ingiuriose.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO FINO AL 4/ 2/2026
CORRADI GIOVANNI (G.S. GRANAROLO) 43/22
INIBIZIONE A TEMPO FINO AL 28/ 1/2026
PINASCO LUCA (COGORNESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
CIRRINCIONE BARTOLOMEO (CASARZA LIGURE)
LATINI ATTILIO (COGORNESE)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 22/ 1/2026
MARGARI LUCA (ATLETICO QUARTO)
BENEDETTI MAURIZIO (BORGORATTI)
SQUALIFICA PER UNA GARA
MUZIO FABIO (COGORNESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
MESSINA CARMELO DAVIDE (G.S. GRANAROLO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MANGIATORDI GIUSEPPE (BORGO INCROCIATI)
MICHELAGNOLI PRIMO (FORZA E CORAGGIO)
RAPPA ENRICO (RIOMAIOR 1965)
NERVI MAURIZIO (ROSSIGLIONESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ZIZZI MARCO (VALSECCA SPORT & FUN): Espulso per un fallo di gioco, tirava su per i capelli un giocatore avversario caduto a terra.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CELLI FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI), PELLISTRI FEDERICO (BRU.BORG.LUX), ARENA MANUEL RICCARDO (FORZA E CORAGGIO), PESARE FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO), RATTI FEDERICO (FORZA E CORAGGIO), GARETTO ANDREA (OLD BOYS RENSEN).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ZOLEZI GIUSEPPE (OLD BOYS RENSEN): Al termine della gara si avvicinava al ddg per protestare e appoggiava la testa alla nuca del ddg senza provocare conseguenze lesive (sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA (V INFR)
VENTURINI ANDREA GIOVANNI (ATLETICO QUARTO), GERBAUDO MAURIZIO (RABONA VIA DELLACCIAIO), YIGO GUIASSA EMILE (RABONA VIA DELLACCIAIO), SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE), BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE), GHIGGERI MARCO (SEGESTA SESTRI LEVANTE), QUAGLIA MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO), CONCOLINO GIACOMO (VOLTRI 87).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
STRUVALDI ROBERTO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MONTICONE ANDREA (CASARZA LIGURE), SAID ALI SALEM ELS AHMED (CASARZA LIGURE), ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO), BUFFO GIANLUCA (PEGLIESE), CHIAPPORI DANIEL (PEGLIESE), ARRU LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE), BERTOLA DENNIS (ROSSIGLIONESE), MARCHELLI DIEGO (ROSSIGLIONESE), CANESSA DAVIDE (SAN LORENZO DELLA COSTA), BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE), BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE), BASSO ALESSANDRO (TORRIGLIA 1977), BRANCA RENATO (TORRIGLIA 1977), ZARRO ANTONIO (VOLTRI 87).
AMMONIZIONE (VII INFR): FRAIETTA GIACOMO (VOLTRI 87).
AMMONIZIONE (VI INFR): MACCHIONI ROBERTO (FORZA E CORAGGIO).
AMMONIZIONE (III INFR): BERTELLI EDOARDO, DI DATO EMANUELE, BOUSSAHA SAMI, LICITRA EDOARDO, CHIRIVINO IVAN, VENZA ALESSIO, ALBERTONI LUCA, LIMONTA NICOLO, PRIMON MARTINO, PICCARDO LUCA, TENCA JACOPO.
AMMONIZIONE (II INFR): BOSSI FEDERICO, PRIVINO VALENTINO, CUCCIO THOMAS, FERRARI MICHELANGELO, GIOVINAZZO ROCCO, MONTELEONE DANILO, PADI NICOLO, PAGANO JACOPO, DONDERO COSIMO, FERRARIO LUCA 43/23, PILON DAVIDE, DE SARIO GABRIELE, PICCARDO MATTEO, PINNA MATTEO, POGGI LORENZO, TROCINO NICOLO, CANTON ALESSIO, LAUDARI ENNIO, ZIZZI MARCO.
AMMONIZIONE (I INFR): MANGIATORDI ALESSIO, MONTALDO THOMAS, VINCENZI MATTEO, CASCINA SALVATORE, FALONE ALESSANDRO, BOTTI GIACOMO, ANTONINI FILIPPO, MUTI ANDREA, ROSSI MANUEL, FIOCCHI MANUEL, CORRADI EDOARDO, AKHTAR OMAR MUHAMMAD, STILO FRANCESCO, CRAVIOTTO FILIPPO, PICCARDO CHRISTIAN, CAVIGLIA GIACOMO, DORIA LORENZO GABRIEL, CAVALLI NICCOLO, BERNINI STEFANO, CELLI FILIPPO, FAZIO MATTEO, FRANCESCHINI MANUEL, MARINELLI DIEGO, GOTTINGI ALESSANDRO.
GARE DEL 21/12/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'
AMMENDA Euro 150,00 PANCHINA
Per la condotta di un tifoso il quale rivolgeva espressioni minacciose ed ingiuriose nei confronti del ddg, quindi a fine gara tentava di colpirlo con uno sputo senza riuscirci per l’abilità del ddg medesimo.
AMMENDA Euro 125,00 ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Per la condotta dei propri sostenitori i quali per tutta la gara rivolgevano al ddg e agli avversari espressioni ingiuriose.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO FINO AL 4/ 2/2026
ALLEGRI PAOLO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
FAVA GIUSEPPE (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
INIBIZIONE A TEMPO FINO AL 28/ 1/2026
AMENDOLA ERNESTO (BORGHETTO 1968)
CANCIELLO ROBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)
AMMONIZIONE (II INFR): BONASERA ANTONIO (AUDACE CAMPOMORONE).
AMMONIZIONE (I INFR): GIOVANNELLI ROBERTO, MESSINA GIUSEPPE, BOGGIANO SIMONE, FAVA GIUSEPPE.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 22/ 1/2026
DEL SANTE ANDREA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
AMMONIZIONE (III INFR)
MONACO GIOVANNI (BOLZANETESE VIRTUS), TARASCONI MARCO (CEPARANA CALCIO), GATTI ANDREA (LERICI F.C.), CILIONE DAMIANO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD), MORBELLI ALESSANDRO (VELOCE 1910).
AMMONIZIONE (I INFR)
VACCAREZZA ANDREA (MAROLACQUASANTA), DAMELIO FRANCESCO (PANCHINA).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
NACLERIO ANTONIO (CADIMARE CALCIO): A gioco fermo, colpiva con un calcio la schiena di un avversario a terra, senza provocare conseguenze lesive. Uscendo dal tdg, rivolgeva insulti ai tifosi avversari.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO): Al 51 del S.T. metteva le mani al collo ad un calciatore avversario facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ALICINO DAVIDE (CALCIO POPOLARE SPEZIA) (sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara) 43/24
FIORITO SIMONE (CEPARANA CALCIO)
SELIMI SAURO (LERICI F.C.)
TADDEI MAX (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ROMANO GABRIELE, CASTAGNOLA DAVIDE, CASTO DAVIDE, ANDRENACCI GIACOMO, GERINI DANIELE, MAGLIONE GIANMARIA, CRUDO ERIK, ISLAHI ABDELHAKIM.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA (V INFR)
CIRAVEGNA NICOLO, MARQUEZ MANUEL, GALLO MATTEO, MONTARSOLO SAMUELE, ADAMI GIACOMO, SALIS ALESSIO, TORRINI LORIS.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CASTELLANOTTI ANDREA, IVALDI ALESSANDRO, AMENDOLA TOMMASO, OLIVERI DARIO, CARIATI DOMENICO, MARINI GIACOMO, RECI KRISTJAN, EMINENTE GIORGIO, RUSSO GIANLUCA, PIER LUIGI EDOARDO, PIZZOLATO SIMONE, TADDEI MAX.
AMMONIZIONE (VIII INFR): CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO).
AMMONIZIONE (VII INFR): RIMASSA ANDREA, RAIMONDO MATTEO.
AMMONIZIONE (VI INFR): MAGGIARI SAMUELE, MEAZZI LEONARDO, TRAVERSARO LORENZO, CODDA PAOLO, SADIKU LEON.
AMMONIZIONE (III INFR): SHAHINI ALESSIO, ODASSO JACOPO, ANTOGNETTI THOMAS, ANDRENACCI GIACOMO, FERRARI LEONARDO, MOUSSAVI SEYED NADER, SCAPPAZZONI ALESSIO, GASPAROTTI DAVIDE, GIUNTA LUCA, PANAINO ALESSIO FRANCES, MARTINO DANIELE, BARBIERI FILIPPO, CHELLA MICHELE, MENDOZA SANCHEZ ARIEL, PALMA FABRIZIO, PASQUINO SIMONE, FAVARA MATTEO, BURDISSO SIMONE, MICELI ARMANDO.
AMMONIZIONE (II INFR): BUTTU GABRIELE, MOLINA BORJA EDWARD ALONSO, PROVATO JACOPO, ROSSI FABIO MARIA, MORETTI IVAN, ZANATTA ANTHONY, MANFREDI GABRIELE, LANDI THOMAS, CRISCUOLO GIOVANNI, SPANO LUCA, BRAGLIA DAVIDE, ENRICO FABIO, AUGIMERI MATTEO, LUSARDI SIMONE, AMORETTI TOMMASO, FAVALE FRANCESCO, POSENATO JUAN ALBERTO, GIAMPIERI MATTIA, CHIAPPINI FABIO, SALKU ARLIND, BIANCARDI DAVIDE, PICCASSO MATTEO, OLIVIERI MATTEO, BATTAGLIA MARCO, VALLE PIETRO, ALO SIMONE, MARZANO GIOELE, CASTALDO LUIGI.
AMMONIZIONE (I INFR): CASSATA LORENZO, SAVONA LUCA, COLAVITO SIMONE, BAGNASCO LUCA, VELATI MATTEO, METANI FLORIAN, VIGNAROLI MATTEO, VIGIANI MATTIA, BRANDA DAVIDE, CENNAME ANGELO 43/25, SCIUTI FILIPPO, GATTUSO SIMONE, VIGNOLA MATTEO, ABBADUTO MICHAEL, PAOLETTI LORENZO, BELLOTTI SIMONE, SELIMI SAURO, MUSTAFARAJ LEANDRO, QUARANTA STEFANO, ODDERA ALBERTO.