Vela d’eccellenza ad Andora: concluso con successo il weekend di regate ILCA

Andora si è confermata protagonista della vela nazionale grazie a un fine settimana interamente dedicato alle regate della classe ILCA, che hanno richiamato 85 imbarcazioni provenienti da tutto il Nord Italia. Un evento di rilievo che ha ribadito il ruolo centrale della città nel calendario velico italiano.

Sul piano sportivo, le competizioni hanno premiato atleti di alto profilo:

Oskar Madonich si è imposto nella categoria ILCA 7, Lorenzo Ghirotti ha conquistato il primo posto nell’ILCA 6, mentre Marco Emanuele Aloisi ha avuto la meglio nella classe ILCA 4.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza delle autorità cittadine, con il sindaco Mauro Demichelis, l’assessore allo Sport Ilario Simonetta e il presidente dell’AMA Fabrizio De Nicola, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno delle istituzioni verso lo sport nautico.

Grande soddisfazione è stata espressa da Roberto Elena, presidente del Circolo Nautico Andora e segretario nazionale della classe ILCA Italia, che ha sottolineato l’elevato livello tecnico delle regate e l’importanza delle favorevoli condizioni meteo nel garantire uno svolgimento ottimale delle prove in mare.

Lo sguardo è ora rivolto al prossimo impegno: dal 14 al 17 febbraio, Andora ospiterà la prima Italia Cup 2026, appuntamento valido per il circuito nazionale, che promette di richiamare nuovamente i migliori specialisti della classe ILCA.