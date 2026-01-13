Calcio. La S.F. Loano ritrova il sorriso, Auteri e Bonifazio: "Questa è la strada giusta" (VIDEO)

Vittoria pesantissima per la San Francesco Loano che ha superato 2-1 la Genova Calcio nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. Tre punti che rilanciano le ambizioni di salvezza dei rossoblù.

Decisive le reti di Auteri e Bonifazio, entrambi intervenuti ai microfoni di SvSport a fine partita.

"Dobbiamo riprenderci - ha sottolineato capitan Auteri - abbiamo lavorato bene sotto le feste, tutti uniti e speriamo in un 2026 migliore: se la partenza è questa, la strada è giusta".

"Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, come lo sono le prossime quattordici - ha aggiunto Bonifazio - dobbiamo continuare così, dobbiamo rimanere uniti e questa è la strada giusta"