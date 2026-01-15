 / Calcio

15 gennaio 2026

Calciomercato, Cairese, c'è l'ufficialità per l'ingaggio di Alessio Spatari

La nota ufficiale:

L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare l’ingaggio di Alessio Spatari, Attaccante classe 2004 

Arriva dal Serravezza, con cui ha collezionato 20 presenze e 5 gol.Nella scorsa stagione, con l’Oltrepò, ha raggiunto quota 8 reti.

Nonostante la giovane età, vanta già numerose esperienze in Serie D.

Figlio d’arte, porta con sé un cognome molto conosciuto e amato a Cairo Montenotte.

Da parte di tutta la società, i migliori auguri ad Alessio per una stagione ricca di soddisfazioni!

