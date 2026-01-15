Giudice Sportivo, Prima Categoria. I provvedimenti nei quattro gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 7/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MARINI GIACOMO (DEGO CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)
VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
GRECO DAVIDE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MARQUEZ MANUEL (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
NEGRO LORENZO (DEGO CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
CASSATA LORENZO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
GHIZZARDI SAMUELE (DEGO CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MASHA JOY (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
GARE DEL 10/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 300,00 BORGO RAPALLO 98
Per la condotta dei propri sostenitori i quali nel corso della gara rivolgevano insulti ai tifosi ospiti nonché compivano atti di violenza nei loro confronti senza provocare conseguenze lesive nonché proferivano verso il ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/ 2/2026
PAGANO FULVIO (CELLA 1956)
A fine gara si poneva davanti al DDG e gli appoggiava una mano sull'addome per non farlo uscire dal tdg; quindi gli rivolgeva espressioni ingiuriose ed irriguardose.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 5/ 2/2026
SOLARI MASSIMILIANO (PSM RAPALLO)
AMMONIZIONE (III INFR)
PAGANO FULVIO (CELLA 1956)
AMMONIZIONE (II INFR)
VISIGALLI NICOLA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
AMMONIZIONE (I INFR)
CASIRAGHI ANDREA (PANCHINA)
CURTO FABIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
AVELLANO ANDREA (PSM RAPALLO)
AMMONIZIONE (II INFR)
BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO 1930)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PODDA MATTIA (TORRIGLIA 1977)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GRILLI MIRKO (BORGO RAPALLO 98)
RUSSOTTI RENATO (G.S. GRANAROLO)
GESUALDI GABRIELE (ROSSIGLIONESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CARRUS ALESSANDRO (AUDACE CAMPOMORONE)
MATALONI DAVIDE (BOLZANETESE VIRTUS)
CIUFFI JACOPO (BORGO RAPALLO 98)
MAZZOTTI SAMUEL (BORGORATTI)
BUSI MORRIS (PANCHINA)
BERTOLA DENNIS (ROSSIGLIONESE)
SARPA EMANUELE (ROSSIGLIONESE)
REMILLI KEVIN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
MAZZOLINI RICCARDO (BOLZANETESE VIRTUS)
FORLANI MANUEL (BORGO INCROCIATI)
EL HAMLACHI MOHAMED MEHDI (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
SCAPPAZZONI ALESSIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
DE MARTINI ALESSANDRO (F.C.LAVAGNA 2.0)
BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)
BUCCHIERI MATTEO (MULTEDO 1930)
SCIACCALUGA GIOVANNI (RIOMAIOR 1965)
MACCIO MIRKO (ROSSIGLIONESE)
GIGLIO MICHELANGELO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
BARONI FILIPPO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BOBBIO LORENZO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
AMMONIZIONE (III INFR)
DAVICO TOMMASO (ATLETICO QUARTO)
SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
MORETTI IVAN (AUDACE CAMPOMORONE)
VENE LUCA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
PILON DAVIDE (G.S. GRANAROLO)
PINNA MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
PICASSO MATTEO (PANCHINA)
LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)
PERAGALLO PIETRO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
BARONI FEDERICO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
FRATERRIGO DARIO (TORRIGLIA 1977)
ROTELLA TOMMASO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
TRINCA MATTEO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
NOVELLI NICOLO (BARGAGLI SAN SIRO)
MUTI ANDREA (COGORNESE)
BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)
SACCO ANDREA (OLIMPIC 1971)
MARCONE ELIA (PANCHINA)
DELFINO FEDERICO (PSM RAPALLO)
SCACCIANOCE DANIELE (RABONA VIA DELLACCIAIO)
ROSSI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
PASTORINO NICOLO (ROSSIGLIONESE)
FANELLI ALBERTO (SPERANZA 1912 F.C.)
ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE (I INFR)
TABACCO PIETRO (ATLETICO QUARTO)
TORRE DAVIDE (ATLETICO QUARTO)
SPATARI CRISTIAN (AUDACE CAMPOMORONE)
ZANOVELLO ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)
PANETTA LEONARDO (BORGORATTI)
GRASSI GIORGIO (CELLA 1956)
SPADARO ANDREA (CELLA 1956)
DALLAGLIO MATTEO (PANCHINA)
BIANCHI GIACOMO (PSM RAPALLO)
ALLOISIO EDOARDO (ROSSIGLIONESE)
MARINO DAVIDE (ROSSIGLIONESE)
BANCHERO ANDREA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
RAGGIO EDOARDO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
FORMICOLA LUIGI (TORRIGLIA 1977)
MATAROZZO MATTEO (TORRIGLIA 1977)
GARE DEL 11/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 CEPARANA CALCIO
Per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio del ddg.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/ 2/2026
VENTIMIGLIA NICOLO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
CODEGLIA EMANUELE DANIEL (RICCO LE RONDINI)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 5/ 2/2026
REBOA MATTEO (FORZA E CORAGGIO)
Dal 15 st sino a fine gara, in diverse occasioni, dalla tribuna rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose ed
irriguardose.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 22/ 1/2026
BISIO LORENZO
AMMONIZIONE (I INFR)
(SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
GUERRINI STEFANO MARIO (POLIS. PIEVE LIGURE)
OLIVIERI ERMANNO (QUILIANO&VALLEGGIA)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 26/ 2/2026
GRISERI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)
Al'28 del S.T veniva espulso per aver rivolto espressioni ingiuriose, irriguardose e di body shaming nei
confronti del ddg.
SQUALIFICA FINO AL 29/ 1/2026
DASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PORCELLA ROSSANO (CISANO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GRIPPINO ANDREA (CADIMARE CALCIO)
DASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
CILIONE DAMIANO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
MORBELLI ALESSANDRO (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (I INFR)
DALMAZI ANDREA (POLIS. PIEVE LIGURE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MARROCU DIEGO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
A gioco fermo rivolgeva al ddg ad alta voce un’espressione ingiuriosa (sanzione ridotta per la tenuità
dell’espressione utilizzata)
GALATI MICHELE (CISANO)
Durante il proprio riscaldamento, a seguito di una decisione del ddg, entra sul tdg per protestare nei confronti
del ddg e rivolgere un insulto al ddg.
ORCIUOLI DAVIDE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
A gioco fermo, spinge con le mani al collo un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive.
FERRADA DIMITRI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
A gioco fermo, colpisce con una forte spallata un giocatore avversario facendolo cadere a terra.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MONTICONE ANDREA (CASARZA LIGURE)
ARDISSONE AMEDEO (CISANO)
BEN AYECH YOUSSEF (PEGLIESE)
FONTANA GIOVANNI (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
ALRIQEEE MAHMOUD MANSOUR (PEGLIESE)
A seguito di una provocazione, reagisce colpendo con un pungo un giocatore avversario al volto, quindi,
dopo essersi allontanato tenta di colpire un altro giocatore senza riuscirci. (sanzione ridotta per le scuse
presentate a fine gara)
MARZANO GIOELE (VELOCE 1910)
A fine gare, dopo aver provocato un avversario, lo colpisce con un calcio allo stomaco.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MUSCIO STEFANO (CISANO)
Al termine della gara ma ancora sul tdg corre verso un avversario e lo strattona all’altezza del collo
rivolgendogli espressioni ingiuriose ed irriguardose.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
ROBALDO MATTEO (ALTARESE 1929)
CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE)
MONTICONE ANDREA (CASARZA LIGURE)
BERTANO SIMONE (CEPARANA CALCIO)
BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)
EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)
MEDA MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
PLEBANI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)
RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)
CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)
PULINA MATTEO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BELLANDO ANDREA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
CIANCI ROBERTO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
MOUSSAVI SEYED NADER (CADIMARE CALCIO)
PILIA KAROL RAIMONDO (CAMPOROSSO)
GALLESIO ANDREA (CENGIO)
CHIAPPINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)
BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)
GIUNTA LUCA (IRON FOX AMEGLIESE)
PELLEGRINO GILBERTO (ONEGLIA CALCIO)
CIANCI ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)
ADRIANO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)
DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)
BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)
CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)
MUKAJ BREJDI (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
LUME RICCARDO (VALSECCA SPORT & FUN)
DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
LESKAJ SUEL (VELOCE 1910)
ZECCA DANIELE (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
RIMASSA ANDREA (BORGHETTO 1968)
RAIMONDO MATTEO (DINAMO SANTIAGO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MODESTI OMAR (ANDORA 1966)
BANCHIERI EDOARDO (CAMPESE F.B.C.)
MORCHIO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
COZZI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (III INFR)
SALANI PIETRO (ALTARESE 1929)
SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)
ALLISIARDI FABIO (BORGHETTO 1968)
BONATI ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)
AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)
MANCINI MATTEO (CAMPESE F.B.C.)
DOCI GENTIAN (DEGO CALCIO)
LUSARDI SIMONE (DINAMO SANTIAGO)
PAGGINI DANIELE GIOVANN (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
NARDINI TATIANO (IRON FOX AMEGLIESE)
COMIOTTO MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)
VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
VALLE PIETRO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
CANTON ALESSIO (VALSECCA SPORT & FUN)
DOGA MATTIA (VALSECCA SPORT & FUN)
LAUDARI ENNIO (VALSECCA SPORT & FUN)
SIRI MASSIMO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (II INFR)
MASHA JOY (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
POLLIO TIZIANO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
CAVASSA GIANLUIGI (ANDORA 1966)
BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)
VIGIANI MATTIA (CADIMARE CALCIO)
MANAGO TOMMASO (CAMPOROSSO)
RIZZO SIMONE (CENGIO)
AGOLLI DANIEL (CEPARANA CALCIO)
GAROFALO MATTIA (CISANO)
MUCA ALESSIO (DEGO CALCIO)
TURCO SAMUELE (DEGO CALCIO)
MARESCA GREGORIO (FORZA E CORAGGIO)
OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
ROTOLO CARMELO KEVIN (OSPEDALETTI CALCIO)
DORIA LORENZO GABRIEL (POLIS. PIEVE LIGURE)
BONDI GABRIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)
ALBANESE GABRIELE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
TESTI JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
ZANGLA SALVATORE (VALSECCA SPORT & FUN)
DRONTI FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
PANUCCI DAVIDE (VELOCE 1910)
TOSELLI SIMONE (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (I INFR)
DE MADRE DAVIDE (ALTARESE 1929)
BIANCHERI LUCA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
MUSUMARRA LUCA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
SCALI ANDREA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
PUGGIONI SAMUELE (CADIMARE CALCIO)
SYLLA ABDULAYE (CENGIO)
VENTURINO PAOLO MICHELE (CENGIO)
BASILE MICHAEL (CISANO)
SANTANELLI ALESSANDRO (CISANO)
PLACIDO NICCOLO (DINAMO SANTIAGO)
MASINI LORENZO (IRON FOX AMEGLIESE)
TADDEI ALESSANDRO (IRON FOX AMEGLIESE)
TRUFFELLO ALESSIO (MAROLACQUASANTA)
ARRACHE MOHAMED (PEGLIESE)
MARCON MATTEO (PEGLIESE)
CAMPICIANO EDOARDO (POLIS. PIEVE LIGURE)
NAZARENO LASTRA JEAN P. (POLIS. PIEVE LIGURE)
FRECCERO ANDREA (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
BRIZIO MICHELE (VIRTUS SANREMESE CALCIO)