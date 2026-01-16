Calciomercato, Vado. Un nuovo "quinto" per il Vado, dal Catanzaro ecco Filippo Boldarin

Negli scorsi giorni abbiamo scritto come il Vado non si sarebbe fermato all'ingaggio di Rosa nell'ampliare il proprio parco di giocatori nati nel 2007.
Già ieri ha saggiato il campo l'ultimo acquisto in ordine temporale da parte della società rossoblu.
A breve verrà infatti ufficializzato l'ingaggio di Filippo Boldarin in arrivo dalla formazione primavera del Catanzaro.
Per lui non sarà la prima esperienza in Liguria dato che, oltre al vivaio dell'Udinese, ha militato anche nel settore giovanile della Sampdoria.