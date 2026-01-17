Calcio. L'asta per il marchio Us Albenga incombe, Feroleto: "I tifosi ci appoggiano, il progetto Albingaunia andrà avanti qualsiasi sia l'esito"

Tra i caruggi della "Città delle torri" i mormorii attorno all'assegnazione del marchio dell'U.S. Albenga si stanno facendo sempre più fitti.

La pubblicazione del bando da parte del curatore fallimentare, Alberto Marchese, non dovrebbe tardare, con l'Albingaunia pronta a uscire allo scoperto nella corsa allo scudetto bianconero.

Direttore, che aria si respira al Riva? Le tempistiche dovrebbero essere ormai particolarmente strette.

«Era giusto ribadire pubblicamente le nostre intenzioni: sarebbe la quadratura del cerchio, l’ultimo atto per rilanciare definitivamente il nome di Albenga dopo le ultime annate. Fortunatamente il lavoro svolto è stato riconosciuto dai tifosi e dalla cittadinanza; il fatto che i Fedelissimi e l’Associazione Culturale Orgoglio Ingauno abbiano immediatamente appoggiato l’iniziativa rincuora e, allo stesso tempo, responsabilizza».

Un doppio comunicato uscito a poche ore di distanza: è un messaggio forte.

"La volontà principale è quello di tutelare l'indentità storica dell'Unione Sportiva Albenga. Siamo consapevoli che per aggiudicarsi un bando la componente economica sarà preponderante, ma da parte nostra c'è l'intento di tutelare e preservare l'identità storica del club. Se un giorno poi qualcuno busserà alla porta valuteremo il da farsi, a patto di avere a che fare con figure sportivamente credibili. Non vogliamo che si ripeta quanto accaduto negli scorsi anni: calcisticamente la città ha sofferto abbastanza".

In caso di asta sussite anche la possibilità che il marchio non venga assegnato all'Albingaunia.

"E' un'opzione sul piatto, ma indipendentemente dall'esito dell'asta proseguiremo il nostro percorso. Dalla scorsa estate abbiamo strutturato altre due formazioni oltre la prima squadra: l'Under 21 che si sta confermando un bel "polmone" e il team femminile, il nostro orgoglio più grande. Queste sono le soddisfazioni che restano, insieme al sostegno dei tifosi bianconeri: tutto ciò vale più di una semplice denominazione, rappresenta il vero dna Albenga".