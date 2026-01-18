Calcio. Il Celle Varazze riprende quota, la vicepresidente Villa: "Razionalità e calma per affrontare i momenti difficili" (VIDEO)

 / Calcio

Gozzano ko 3-1 all'Olmo-Ferro: "A volte meglio stare fermi e guardarsi negli occhi piuttosto che fare scelte eclatanti"

Calcio. Il Celle Varazze riprende quota, la vicepresidente Villa: &quot;Razionalità e calma per affrontare i momenti difficili&quot; (VIDEO)

Aveva praticamente un solo risultato a disposizione il Celle Varazze dopo i ko di inizio gennaio contro Ligorna e Club Milano, - con le Civette scivolate al terz'ultimo posto in classifica - e i biancoblu hanno saputo rispondere presente superando 3-1 il Gozzano, al termine di una gara combattuta, ma approcciata bene e portata a casa grazie ai due gol nel finale di Capra e Donaggio, dopo l'iniziale 1-0 di Balan e il pari piemontese di Pigato.

Una vera e propria boccata d'ossigeno anche per la vicepresidente Stefania Villa, che ha voluto dedicare la vittoria al direttore sportivo Umberto Barletta, sottolineando come razionalità e calma, nei momenti difficili, siano spesso più importanti rispetto a cambiamenti o scelte eclatanti.

Paolo Garassino

