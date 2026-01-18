 / PRIMA PAGINA 4

PRIMA PAGINA 4 | 18 gennaio 2026, 14:40

Calcio, Promozione. Il Finale torna a vincere e convincere, tre reti al Little Club James. Il 2009 Sivieri alla prima da titolare con due assist!

prova positiva dei giallorossoblu, tranquilli e consapevoli e nella ripresa bravi a chiuderla. Nota di merito per il 2009 Sivieri, prestazione da otto in pagella e due assist

Calcio, Promozione. Il Finale torna a vincere e convincere, tre reti al Little Club James. Il 2009 Sivieri alla prima da titolare con due assist!

FINALE - LITTLE CLUB JAMES 3-0 (Ballone 17', Caligaris 50', Ferrara 54')

 

48' finisce qua

46' Arzarello - Ballone nel Finale, ultimi secondi di gara per il difensore

45' tre di recupero

41' Bazzano in campo nel Finale, esce Ferrara

39' si mangia il poker Pulito, palla deliziosa di Ballone, ma pallonetto troppo alto del neoentrato

37' lascia il campo tra gli applausi Sivieri, dentro l'altro 2009 Pulito, esordio in campionato anche per lui

34' cambio Finale: non ce la fa a proseguire Tancredi, dentro Belvedere

30' Canellini per Chavez, chiude i cambi Rossetti

27' ammonito Pulsoni

25' ci prova Caligaris al volo sul cross di Vittori, palla fuori misura

22' Brunozzi per Praglia nel Little

19' esce Polito, dentro Puddu, cambia qualcosina Alessi come disposizione in campo

14' doppio cambio Little: fuori Cinardo e Casalegno, spazio a Leonardi e Prandi

13' ammonito Cinardo, intervento falloso su Sivieri

11' ammonito Sivieri, fermato Praglia

10' primo cambio del Little: Raiola per Biancato

9' FERRARA! TRIS FINALE SU PUNIZIONE. Il secondo tentativo del n.10 è quello buono, palla in fondo al sacco

8' steso Polito a tu per tu con il portiere da Biancato, solo giallo per l'arbitro, lamentele Little per un fuorigioco non visto

5' RADDOPPIO FINALE! ESORDIO DA TITOLARE DA URLO PER SIVIERI, ALTRO ASSIST, STAVOLTA PER CALIGARIS CHE UNA VOLTA IN AREA NON SBAGLIA

2' subito Little da palla inattiva, in due tempi Canonica

16:04 ripartiti senza cambi, vento ora a favore del Little

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo. Positiva fino ad ora la prova del Finale, ordinato e aggressivo, nessuna chance creata dai genovesi

42' traversa di Ferrara su punizione 

26' ammonito mister Rossetti

17' Finale in vantaggio! Ripartenza con Sivieri e proprio il 2009 serve Ballone che a porta vuota insacca, forti proteste Little, espulso poco dopo un componente della panchina 

10' vento forte sul Borel, occhio ai palloni alti 

7' partito bene il Finale con subito due chance, una con Polito e l'altra con Sivieri

15:04 partiti

Esordio da titolare per Nicolò Sivieri, l'attaccante classe 2009 viene lanciato dal primo minuto da Alessi, che lo aveva già fatto debuttare in Coppa. 

PRIMO TEMPO 

 

Nuovo anno partito con una sconfitta contro la capolista in casa Finale, che può anche starci tutto sommato, ma oggi si punta a ritrovare quella vittoria che manca dai primi di dicembre. Il risultato conterà in primis, ma occhio anche alla prestazione, spesso altalenante. Dall'altra parte, 2026 iniziato con una grande vittoria per i rossoblu, a pari punti in classifica con i savonesi, e squadra assolutamente da non sottovalutare. 

 

Formazioni

 

FINALE: Canonica, Caligaris, Bellotti, Moretti, Tancredi, Tona, Sivieri, Ballone, Vittori, Ferrara, Polito

A disposizione: Mondino, Arzarello, Puddu, Mallarino, Minetti, Belvedere, Bazzano, Pulito, Rissi

Allenatore: Alessi

 

LITTLE CLUB JAMES: Parise, Truscello, Avanzino, Carrà, Cinardo, Pulsoni, Casalegno, Biancato, Praglia, Chavez, Bilanzone

A disposizione: Costa, Canellini, Brunozzi, Leonardi, Prandi, Nabbar, Raiola, Odescalchi, Rossetti

Allenatore: Rossetti

 

Arbitro: Giorgio Carida (Genova)

Assistenti: Daniele Pistis (Genova) - Giacomo Ferrari (Genova)

Eric Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium