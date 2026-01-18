Calcio, Promozione. Il Finale torna a vincere e convincere, tre reti al Little Club James. Il 2009 Sivieri alla prima da titolare con due assist!

FINALE - LITTLE CLUB JAMES 3-0 (Ballone 17', Caligaris 50', Ferrara 54')
48' finisce qua
46' Arzarello - Ballone nel Finale, ultimi secondi di gara per il difensore
45' tre di recupero
41' Bazzano in campo nel Finale, esce Ferrara
39' si mangia il poker Pulito, palla deliziosa di Ballone, ma pallonetto troppo alto del neoentrato
37' lascia il campo tra gli applausi Sivieri, dentro l'altro 2009 Pulito, esordio in campionato anche per lui
34' cambio Finale: non ce la fa a proseguire Tancredi, dentro Belvedere
30' Canellini per Chavez, chiude i cambi Rossetti
27' ammonito Pulsoni
25' ci prova Caligaris al volo sul cross di Vittori, palla fuori misura
22' Brunozzi per Praglia nel Little
19' esce Polito, dentro Puddu, cambia qualcosina Alessi come disposizione in campo
14' doppio cambio Little: fuori Cinardo e Casalegno, spazio a Leonardi e Prandi
13' ammonito Cinardo, intervento falloso su Sivieri
11' ammonito Sivieri, fermato Praglia
10' primo cambio del Little: Raiola per Biancato
9' FERRARA! TRIS FINALE SU PUNIZIONE. Il secondo tentativo del n.10 è quello buono, palla in fondo al sacco
8' steso Polito a tu per tu con il portiere da Biancato, solo giallo per l'arbitro, lamentele Little per un fuorigioco non visto
5' RADDOPPIO FINALE! ESORDIO DA TITOLARE DA URLO PER SIVIERI, ALTRO ASSIST, STAVOLTA PER CALIGARIS CHE UNA VOLTA IN AREA NON SBAGLIA
2' subito Little da palla inattiva, in due tempi Canonica
16:04 ripartiti senza cambi, vento ora a favore del Little
SECONDO TEMPO
46' termina il primo tempo. Positiva fino ad ora la prova del Finale, ordinato e aggressivo, nessuna chance creata dai genovesi
42' traversa di Ferrara su punizione
26' ammonito mister Rossetti
17' Finale in vantaggio! Ripartenza con Sivieri e proprio il 2009 serve Ballone che a porta vuota insacca, forti proteste Little, espulso poco dopo un componente della panchina
10' vento forte sul Borel, occhio ai palloni alti
7' partito bene il Finale con subito due chance, una con Polito e l'altra con Sivieri
15:04 partiti
Esordio da titolare per Nicolò Sivieri, l'attaccante classe 2009 viene lanciato dal primo minuto da Alessi, che lo aveva già fatto debuttare in Coppa.
PRIMO TEMPO
Nuovo anno partito con una sconfitta contro la capolista in casa Finale, che può anche starci tutto sommato, ma oggi si punta a ritrovare quella vittoria che manca dai primi di dicembre. Il risultato conterà in primis, ma occhio anche alla prestazione, spesso altalenante. Dall'altra parte, 2026 iniziato con una grande vittoria per i rossoblu, a pari punti in classifica con i savonesi, e squadra assolutamente da non sottovalutare.
Formazioni
FINALE: Canonica, Caligaris, Bellotti, Moretti, Tancredi, Tona, Sivieri, Ballone, Vittori, Ferrara, Polito
A disposizione: Mondino, Arzarello, Puddu, Mallarino, Minetti, Belvedere, Bazzano, Pulito, Rissi
Allenatore: Alessi
LITTLE CLUB JAMES: Parise, Truscello, Avanzino, Carrà, Cinardo, Pulsoni, Casalegno, Biancato, Praglia, Chavez, Bilanzone
A disposizione: Costa, Canellini, Brunozzi, Leonardi, Prandi, Nabbar, Raiola, Odescalchi, Rossetti
Allenatore: Rossetti
Arbitro: Giorgio Carida (Genova)
Assistenti: Daniele Pistis (Genova) - Giacomo Ferrari (Genova)