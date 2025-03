Hockey indoor, Savona chiude al terzo posto il campionato nazionale femminile u14

Domenica 23 febbraio si sono svolte a Bra le finali nazionali del campionato femminile under 14 indoor. Il Savona HC era presente a contendersi lo scudetto con le prime quattro squadre di Italia insieme a Butterfly HC (Roma) Val Chisone HC (Torino) e Cus Padova.

Il sorteggio non è stato clemente con le bianco verdi che hanno dovuto subito affrontare la squadra veneta, campioni d'Italia in carica. Il Savona HC accompagnata dai tecnici Simone Simari e Massimiliano Burchi ha tenuto bene per ben due tempi rischiando addirittura il vantaggio con ottime conclusioni da parte del capitano Beatrice Simari; solo la superba prestazione del portiere del Cus Padova (che poi vincerà il titolo di miglior portiere di categoria) impediva il vantaggio alla squadra della Torretta.

Negli ultimi due tempi il calo fisico e le doti tecniche della squadra veneta hanno preso il sopravvento così il Savona HC si è dovuto accontentare della finale per il terzo e quarto posto contro il Butterfly HC vincendo per 7 a 2 con 5 gol di Beatrice Simari 1 di Bianca Gennaro e uno di Maria Becchi: completano la formazione i due portieri Chiara Novaro ed Elisa Testi, quindi Sara e Alice Sagliocco Samantha D'Ercole e Victoria Whojciechowska

"I tecnici sono molto soddisfatti, sono anni che un terzo posto nazionale nell'hockey non arrivava sotto la torretta - il commento della società savonese - abbiamo messo a dura prova il Cus Padova che poi ha vinto il titolo di campione di Italia, peccato per qualche episodio, se fossimo passati in vantaggio forse le cose sarebbero andate diversamente. Impeccabile la finale per il terzo posto contro il Butterfly HC. Questo è un grande gruppo che sta crescendo di anno in anno, crediamo che le ragazze siano vicine a portarsi a casa grandi soddisfazioni".