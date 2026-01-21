Calcio. Cairese, il campo sintetico del Brin tornerà agibile: lavori in partenza entro fine mese

Il Comune di Cairo Montenotte è pronto a dare il via ai lavori per il ripristino del campo da calcio in sintetico in località Vesima, danneggiato dall’alluvione dello scorso settembre. Circa un quarto del terreno di gioco aveva subito gravi danni, rendendo urgente l’intervento per garantire le attività sportive della Cairese.

L’assessore allo Sport, Marco Dogliotti, spiega: "L’impegno di spesa è stato fissato a fine 2025, il materiale è già ordinato e la ditta incaricata dei lavori dovrebbe iniziare entro fine mese (gennaio, ndr). Abbiamo deciso l’intervento dopo un’attenta valutazione delle tempistiche e del reale bisogno della Cairese".

L'intervento dovrebbe concludersi entro l’inizio della primavera, con un costo complessivo di 70 mila euro, comprensivo dello smaltimento del materiale danneggiato.

"Se tutto andrà come previsto, come mi auguro – aggiunge Dogliotti – la Federazione omologherà il campo per altri 2-3 anni". La Cairese ha già programmato la manutenzione dei due campi in erba per marzo, rendendo il ripristino del campo sintetico un passo strategico per l’attività sportiva del sodalizio gialloblu.

Oltre al Vesima, il Comune punta anche al restyling del Rizzo. L’amministrazione è in attesa di una risposta dalla Regione, che dovrà valutare se l’intervento potrà essere finanziato dal Fondo Strategico Regionale.

"Dovremo avere una risposta entro metà febbraio – precisa Dogliotti – e, se il progetto sarà approvato, il Comune cofinanzierà l’intervento".

Il progetto complessivo ha un costo di 1.480.000 euro. La giunta Lamberti ha previsto un cofinanziamento del 40% e punta a trasformare lo stadio Lionello Rizzo in un moderno centro polisportivo multifunzionale, a servizio della città e delle associazioni sportive.