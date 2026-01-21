Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Inizia la corsa alle semifinali, Speranza - Olimpic e Virtus Sanremese - Albingaunia i due big match di serata

Sarà una serata ricca di spunti interessanti quella che vivranno le formazioni savonesi impegnate nei quarti di finale di andata di Coppa Liguria di Prima Categoria.
Per le due portacolori della nostra provincia, ancora in corsa, si prospetta un doppio confronto con le due dominatrici dei gironi A e B.
Ad aprire le danze, alle 20:00 sarà lo Speranza contro l' Olimpic al Briano.
Mezz’ora più tardi fischio d’inizio per Virtus Sanremese - Albingaunia sul terreno di pian di Poma.
Alle 20:45 la terza partita di giornata: Lavagna 2-0 - Lerici.
Domani completerà il programma Borgoratti - Atletico Quarto. Le sfide di ritorno sono programmate per il 4 febbraio