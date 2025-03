Pallanuoto. Aperitivo con la Rari Nantes Savona, nuovo turno interno contro Trieste

Oggi, sabato 8 marzo 2025, alle ore 18:30, la piscina "Zanelli" di Savona sarà teatro di un'importante sfida della Regular Season del Campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto. La BPER Rari Nantes Savona affronterà la Pallanuoto Trieste in un match che si preannuncia avvincente e determinante per la classifica.

L'incontro sarà diretto dagli arbitri Riccardo D'Antoni di Siracusa e Riccardo Carmignani di Messina, mentre il Delegato Fin designato per la gara sarà Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

I tifosi potranno assistere alla partita acquistando i biglietti al costo di 10 euro. L'ingresso sarà gratuito per ragazzi e ragazze fino ai 16 anni, un'opportunità per avvicinare i più giovani alla passione per la pallanuoto e sostenere la squadra di casa.