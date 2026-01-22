Allerta Meteo. Fine settimana da monitorare in Val Bormida, emanato il livello giallo

Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve sulle zone D (versanti padani di Ponente) ed E (versanti padani di Levante) per la giornata di domani, venerdì 23 gennaio, dalle ore 12 alle ore 24.

Domani il cielo sarà prevalentemente coperto, con piogge sparse che diventeranno più insistenti nel pomeriggio, soprattutto sul Levante ligure. Le nevicate interesseranno i versanti padani, con quote in calo fino a 300–400 metri su zona D e Valle Scrivia, e 700–900 metri su Val Trebbia e Val d’Aveto. Possibili lievi spolverate anche nelle aree interne della zona B.

Si prevedono inoltre venti forti fino a 40–50 km/h, mentre nelle aree interne centrali potrebbero verificarsi piogge gelate al suolo.

L’allerta riguarda in particolare la viabilità, con possibili disagi su fondovalle e tratti autostradali delle zone D ed E. Si raccomanda prudenza alla guida e attenzione a possibili accumuli di neve o ghiaccio. Le aree interne potrebbero inoltre essere soggette a disagio da freddo.

Sabato 24 gennaio, il maltempo continuerà, con ulteriori nevicate sui versanti padani e possibili fiocchi anche sulla costa savonese.