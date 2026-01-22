Calcio, Legino. Un nuovo debutto per i verdeblu di Tobia, battesimo da titolare per Alessandro Alpicorvi

Mettere in carniera un'ulteriore vittoria dopo il successo di Masone, avrebbe spalancato le porte della zona playoff per il Legino, ma a conti fatti un punto contro il Ca de Rissi non è poi così da disdegnare.

I genovesi si stanno infatti confermando come una delle realtà più apprezzate del girone A e la rete del pareggio di Romeo a pochi minuti dalla fine ha permesso ai verdeblu di proseguire la propria serie positiva.

Indipendentemente dal posizionamento finale il classifica, il club di mister Tobia ha però saputo portare in campo una nidiata di giovani davvero interessante da inizio stagione (e i due fattori sono direttamente collegati).

L'ultimo in ordine temporale è stato Alessandro Alpicorvi, difensore classe 2007, partito titolare proprio nella match di domenica scorsa al Ruffinengo. Per lui novanta minuti sul rettangolo verde, in una giornata che ricorderà durante la sua carriera calcistica.