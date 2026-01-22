Calciomercato. Livorno chiama Malagrida. Trattativa alle battute finali

Il futuro prossimo di Lorenzo Malagrida potrebbe essere in Toscana.

Secondo le ultime indiscrezioni il giocatore di Calice Ligure sarebbe nelle mire del Livorno. Il club labronico milita nel girone B del campionato di Serie C.

I giovane talento classe 2003 è cresciuto calcisticamente nel Finale e nel Vado prima di approdare giovanissimo nel vivaio della Sampdoria. Con i blucerchiati ha collezionato sei presenze, per poi dimostrare il proprio potenziale in terza serie durante l'ultima stagione a Rimini. In Romagna è stato protagonista con 34 presenze e due reti, alzando al cielo la Coppa Italia di categoria prima di rientrare a Genova a causa del crac del club biancorosso.

Giocatore versatile e dotato di un ottimo dribbling, Malagrida può agire sia dietro le punte che come esterno offensivo. La trattativa sembra ormai alle battute finali.