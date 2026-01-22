Giudice Sportivo, Eccellenza. Le sanzioni settimanali, il Pietra perde Odasso contro la Carcarese

ARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 18/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
IOZZI ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 5/ 2/2026
MONTEFORTE LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PALERMO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MEDUSEI SEBASTIANO (FEZZANESE) SOFATO TOMMASO (RIVASAMBA H.C.A.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CAPURRO JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO) ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PACCIANI FRANCESCO (ATHLETIC CLUB ALBARO) LAZZARETTI JONATHAN (MILLESIMO CALCIO) TAVAROLI EMANUELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.) GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956) HALAJ SERGIS (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
LAGORIO DANIELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB) DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO) MAURA NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO) VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO) ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE S.OLCESE) STRADINI MATTEO (FEZZANESE) LIPANI SIMONE (FOOTBALL GENOVA CALCIO) LUPI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (III INFR)
ANDREETTO ELIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB) PRISCO RAUL MARIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB) GARIBALDI DAVIDE (BUSALLA CALCIO) STABILE ALESSIO (BUSALLA CALCIO) SCIEUZO FILIPPO (FEZZANESE) CACERES TORRES MANUEL A. (FOOTBALL GENOVA CALCIO) CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.) VILLA DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.) GALLO VALERIO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (II INFR)
GENDUSO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB) YMERI ARTURO (BUSALLA CALCIO) GIRIBALDI LUCA (CARCARESE) NDIAYE SERIGNE M. (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
ALLOCCA GIACOMO (CAMPOMORONE S. OLCESE) PRATO FABIO (CARCARESE) CARTIERE RICCARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO) PETRACCA LEPERA FRANCO A. (FOOTBALL GENOVA CALCIO) DELICATO GIANMARIO (PIETRA LIGURE 1956) CICCONE MATTEO (SPORTING TAGGIA SANREMO)