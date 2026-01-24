Calcio. Busalla - Millesimo a rischio rinvio? Novità in arrivo nel pomeriggio

La neve in parte è già arrivata nell'entroterra ligure, ma è nel corso della nottata che Arpal ha previsto la maggior parte delle precipitazioni sulle Alpi e sull'Appennino.

In questi minuti numerosi club sono in contatto per capire come approcciare le gare domenicali e Busalla e Millesimo non fanno differenza.

Le due società, in triangolazione con il Comitato Regionale, si riaggiorneranno nel pomeriggio per valutare l'evoluzione meteo.

La partita in questo momento è regolamente in calendario, ma non sono escluse novità.