 / Calcio

Calcio | 24 gennaio 2026, 15:09

Calcio. Busalla - Millesimo a rischio rinvio? Novità in arrivo nel pomeriggio

Calcio. Busalla - Millesimo a rischio rinvio? Novità in arrivo nel pomeriggio

La neve in parte è già arrivata nell'entroterra ligure, ma è nel corso della nottata che Arpal ha previsto la maggior parte delle precipitazioni sulle Alpi e sull'Appennino.

In questi minuti numerosi club sono in contatto per capire come approcciare le gare domenicali e Busalla e Millesimo non fanno differenza.

Le due società, in triangolazione con il Comitato Regionale, si riaggiorneranno nel pomeriggio per valutare l'evoluzione meteo.

La partita in questo momento è regolamente in calendario, ma non sono escluse novità.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium