Calcio, Serie D. Caos Novaromentin: Melosi via dopo una sola giornata, ai saluti anche il ds Bratto

Ancora un ribaltone in casa NovaRomentin. Dopo una sola gara alla guida della prima squadra, Giuliano Melosi è stato sollevato dall’incarico in seguito alla sconfitta contro il Chisola.

Il club ha ufficializzato il ritorno di Marco Molluso sulla panchina piemontese, puntando su un tecnico che conosce già ambiente e gruppo in un momento cruciale della stagione. Una scelta dettata anche dall’urgenza del calendario: domenica la NovaRomentin sarà impegnata sul campo della Lavagnese in una sfida delicatissima chiave per la salvezza.

L’esperienza di Melosi in rossoverde si chiude così dopo pochi giorni, mentre è stata decisamente più lunga quella del ds Alessandro Bratto. Dopo sei stagioni si sono infatti serapate le strade tra il dirigente e il sodalizio piemontese l'uffcialità è arrivata stamane.