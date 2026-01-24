 / Calcio

Calcio | 24 gennaio 2026, 12:12

Calcio, Serie D. Caos Novaromentin: Melosi via dopo una sola giornata, ai saluti anche il ds Bratto

Marco Molluso

Marco Molluso

Ancora un ribaltone in casa NovaRomentin. Dopo una sola gara alla guida della prima squadra, Giuliano Melosi è stato sollevato dall’incarico in seguito alla sconfitta contro il Chisola.

Il club ha ufficializzato il ritorno di Marco Molluso sulla panchina piemontese, puntando su un tecnico che conosce già ambiente e gruppo in un momento cruciale della stagione. Una scelta dettata anche dall’urgenza del calendario: domenica la NovaRomentin sarà impegnata sul campo della Lavagnese in una sfida delicatissima chiave per la salvezza.

L’esperienza di Melosi in rossoverde si chiude così dopo pochi giorni, mentre è stata decisamente più lunga quella del ds Alessandro Bratto. Dopo sei stagioni si sono infatti serapate le strade tra il dirigente e il sodalizio piemontese l'uffcialità è arrivata stamane.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium